«Στις ΗΠΑ τα όπλα έχουν πιο πολλά δικαιώματα από τις γυναίκες»- Οργή από την Κιμ Καρντάσιαν και τους celebrities για τις αμβλώσεις

Για μια πραγματικά μαύρη μέρα για την Αμερική, κάνει λόγο ο σταρ της ποπ, Χάρι Στάιλς.

Ο χώρος των σελέμπριτι συσπειρώνεται κατά των ΗΠΑ και εκφράζει με έντονο τρόπο την οργή του απέναντι στην ακύρωση του νόμου που διασφάλιζε το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση, σε μια απόφαση που προκάλεσε παγκόσμιο σάλο.

Διασημότητες από κάθε τομέα έσπευσαν στα social media ώστε μέσα από αναρτήσεις τους να στείλουν το δικό τους μήνυμα για αυτή τη «μαύρη μέρα» όπως την χαρακτηρίζουν.

«Στην Αμερική, τα όπλα έχουν περισσότερα δικαιώματα από τις γυναίκες», ήταν το αιχμηρό σχόλιο της Κιμ Καρντάσιαν σε στόρι που δημοσίευσε στο Ιnstagram.

«Είμαι απόλυτα συντετριμμένος για τον λαό της Αμερικής σήμερα. Προσέχετε τους φίλους σας. Φροντίστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και ο αγώνας μόλις αρχίζει. Μια πραγματικά μαύρη μέρα για την Αμερική», έγραψε ο σταρ της ποπ, Χάρι Στάιλς.

I’m absolutely devastated for the people of America today.



Check on your friends.



Look after each other.



We’re all in this together, and the fight is just beginning.



A truly dark day for America. — Harry Styles. (@Harry_Styles) June 24, 2022

Η διάσημη τραγουδίστρια Σία κάνει από τη μεριά της λόγο για μια θλιβερή μέρα για την πολιτική αλλά και την πρόοδο.

Women’s rights are human rights.



A sad day for politics and a sad day for progress.



💔💔💔 — sia (@Sia) June 24, 2022

Από την άλλη η άκρως επιτυχημένη τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ, δηλώνει τρομοκρατημένη λόγω αυτής της απόφασης

Είμαι απολύτως τρομοκρατημένη που βρισκόμαστε εδώ - που μετά από τόσες δεκαετίες ανθρώπων που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών στο σώμα τους, η σημερινή απόφαση μας το στερεί.

I’m absolutely terrified that this is where we are - that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl — Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022

Πηγή: skai.gr

