Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μην με αποκαλείτε… γενναία επειδή έχω γκρίζα μαλλιά

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ -ευτυχώς- δεν έχει άγχος για τα γηρατειά. «Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ξοδεύω τόσο πολύ χρόνο για να το σκέφτομαι», δήλωσε πρόσφατα η 57χρονη ηθοποιός του «Sex and the City».

Όπως γράφει το «Page Six», η ιστορία για τα γκρίζα μαλλιά της ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι όταν η ηθοποιός φωτογραφήθηκε να δειπνεί σε εξωτερικό χώρο στη Νέα Υόρκη.

Λίγες ημέρες μετά η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ άρχισε να φιγουράρει σε όλες τις εφημερίδες για την πλούσια, αλλά γκρίζα κόμη της…

«Είναι τρομερό. Έγιναν μήνες και μήνες συζητήσεων για το πόσο γενναία είμαι που έχω γκρίζα μαλλιά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Σας παρακαλώ, χειροκροτήστε το θάρρος κάποιου άλλου για κάτι!».

Και είναι γεγονός ότι τα σχόλια που δέχτηκε η ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα περίεργα, αν σκεφτεί κανείς ότι την ώρα που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες ήταν έξω με τον φίλο της Andy Cohen.

«Ο Andy έχει ένα γεμάτο κεφάλι με όμορφα γκρίζα μαλλιά. Αλλά κανείς δεν τον ανέφερε, που καθόταν ακριβώς δίπλα μου», είπε. «Ούτε μια ψυχή».

Επιπλέον, η Πάρκερ, η οποία έλαβε παρόμοια σχόλια σχετικά με τη «γενναιότητά» της μετά από ένα επεισόδιο του «And Just Like That», στο οποίο ο χαρακτήρας της Κάρι Μπράντσο επισκέπτεται το γραφείο ενός πλαστικού χειρουργού, δεν θέλει να γυρίσει πίσω τον χρόνο, ακόμη και αν μπορούσε να το κάνει.

«Όταν βγαίνω από την πόρτα, θέλω να αισθάνομαι καλά, σύμφωνα με τα δικά μου πρότυπα. Δεν μου λείπει η ματαιοδοξία. Υποθέτω, ότι απλά δεν με νοιάζει αρκετά η γνώμη των άλλων».

Όσον αφορά στα προσβλητικά και επιφανειακά σχόλια που δέχθηκε η ηθοποιός για την εμφάνισή της, η ίδια τόνισε ότι «νιώθω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μη ρεαλιστές. Όλοι γερνούν... Θα γκριζάρετε κάποια στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα».





