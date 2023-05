Amber Heard: Εγκαταλείπει το Χόλιγουντ και μετακομίζει στη Μαδρίτη με την κόρη της

Η ηθοποιός θέλει να αφήσει πίσω της όσα συνέβησαν με τον Johnny Depp

Η Amber Heard φέρεται να επιθυμεί να τα αλλάξει όλα στη ζωή της. Η διάσημη ηθοποιός θέλει να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ και να μετακομίσει στη Μαδρίτη με την κόρη της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», η 37χρονη ηθοποιός μετακόμισε αθόρυβα στην Ισπανία με την κόρη της, Oonagh.

Ένας φίλος της Heard ανέφερε: «Δεν νομίζω ότι βιάζεται να επιστρέψει στη δουλειά ή στο Χόλιγουντ, αλλά πιθανότατα θα επιστρέψει όταν έρθει η ώρα και το κατάλληλο πρότζεκτ».

Αν και οι εκπρόσωποι της Amber Heard δεν έχουν σχολιάσει την κίνηση αυτή, η ηθοποιός περνάει αρκετό χρόνο στην Ισπανία. Τον περασμένο Οκτώβριο, εθεάθη στις παραλίες της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, ενώ λίγες ημέρες πριν έπαιζε με την κόρη της σε ένα παιδικό πάρκο. Η Heard έχει κρατήσει σε μεγάλο βαθμό το παιδί της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από τότε που την «υποδέχτηκε» μέσω παρένθετης μητέρας, τον Ιούλιο του 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός κλήθηκε να καταβάλει στον πρώην σύζυγό της, Johnny Depp, 10 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση και 350.000 δολάρια ως ποινική αποζημίωση για τη δυσφήμισή του σε ένα άρθρο που έγραψε το 2018 για την «Washington Post».

Ωστόσο, η Heard ζήτησε από τον δικαστή να ακυρώσει την ετυμηγορία των ενόρκων και διεκδίκησε επανάληψη της δίκης, ισχυριζόμενη ότι η απόφαση δεν υποστηρίζεται από στοιχεία. Είναι σαφές ότι η ηθοποιός θέλει διακαώς να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και η μετακόμισή της στην Ισπανία είναι το «κλειδί» της ευτυχίας της.

