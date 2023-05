Πού είναι η… αληθινή Meg Ryan; - Το πρόσωπό της έχει παραμορφωθεί από τις πλαστικές επεμβάσεις

Η 61χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός, Meg Ryan, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στην προβολή του ντοκιμαντέρ του Michael J. Fox, «Still», στη Νέα Υόρκη. Η λεία επιδερμίδα της και τα πρησμένα χείλη της πρωταγωνίστριας του «Sleepless in Seattle» τροφοδότησαν νέες φήμες για πλαστικές επεμβάσεις, τις οποίες η ίδια πάντα αρνιόταν.

Η διάσημη ηθοποιός αποφεύγει τους φωτογράφους, αφού η ίδια έχει να φωτογραφηθεί από τον Νοέμβριο του 2021. Ωστόσο, αυτή τη φορά φαίνεται ότι έκανε μία εξαίρεση για τον καλό της φίλο Μάικλ Τζ. Φοξ. Έτσι, λοιπόν, πόζαρε δίπλα στους Bill Murray και Elvis Costello στο Alice Tully Hall at Lincoln Center, όπου πραγματοποιήθηκε η προβολή.

Το «Still» ακολουθεί τον Μάικλ Τζ. Φοξ, τον θρυλικό ηθοποιό των ταινιών «Back to the Future» και «Teen Wolf», καθώς αφηγείται την ιστορία της ζωής του, πως ένα αγόρι από τον Καναδά έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ. Με τη βοήθεια του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, Ντέιβις Γκούγκενχαϊμ, ο οποίος χρησιμοποιώντας υλικό από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του και με μία σειρά συνεντεύξεων αποτυπώνει τον αγώνα του ηθοποιού με τη νόσο του Πάρκινσον σε ηλικία μόλις 29 ετών και μεταφέρει στους θεατές την αισιοδοξία του μπροστά στις δυσκολίες.

Η Meg Ryan υποστήριξε την ταινία του φίλου της στην προβολή, η οποία θα κυκλοφορήσει στο Apple TV+ στις 12 Μαΐου. Η ηθοποιός πάντα παραμέριζε τις φήμες σχετικά με την εμφάνισή της. Είχε δηλώσει σε συνέντευξή της το 2015 στο περιοδικό «Porter»: «Ειλικρινά, δεν δίνω μεγάλη σημασία... Υπάρχει πολύ μίσος στον κόσμο σήμερα. Είναι τόσο εύκολο να κρίνεις. Πόσο ανόητο είναι όλο αυτό…».

Παρ' όλα αυτά, ο πλαστικός χειρουργός Mark Youssef, αναλύοντας το πρόσωπό της στο Hollywood Life, υποστήριξε ότι η Ryan είχε υποβληθεί σε πάρα πολλές αλλαγές. Ο ίδιος υπέθεσε ότι είχε κάνει filler ή μεταφορά λίπους στα μάγουλά της, επέμβαση στη μύτη, ενέσεις στα χείλη, Botox, λίφτινγκ προσώπου, ακόμη και διαδικασία ανάπλασης του δέρματος με λέιζερ.

