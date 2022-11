Να κάνουμε έρανο για την Amber Heard – Δεν μπορεί να δώσει 8,3 εκατ. δολάρια στον Johnny Depp

Πρόκειται για το τελευταίο δράμα γύρω από την Άμπερ Χερντ και τους ασφαλιστές της

Το «φυσάει και δεν κρυώνει» η Άμπερ Χερντ για την καταδικαστική απόφαση στη δίκη της με τον Τζόνι Ντεπ. Η ηθοποιός κατέθεσε μήνυση κατά της ασφαλιστικής της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία θα πρέπει να καλύψει τις απώλειές της από τη δίκη της με τον πρώην σύζυγό της.

Η 36χρονη Άμπερ, η οποία κλήθηκε να καταβάλει πάνω από 8,3 εκατομμύρια δολάρια στον πρώην σύζυγό της μετά τη δίκη τους για δυσφήμιση, άσκησε ανταγωγή κατά της New York Marine and General Insurance Co., αφού η ασφαλιστική εταιρεία ζήτησε από τον δικαστή να την απαλλάξει από την ευθύνη.

Η Χερντ είχε συνάψει συμβόλαιο αστικής ευθύνης ύψους 1 εκατ. δολαρίων για να την προστατεύσει από αξιώσεις για δυσφήμιση. Ωστόσο, η ασφαλιστική εταιρεία υποστήριξε ότι επειδή οι ένορκοι έκριναν ότι η Άμπερ διέπραξε εκούσιο παράπτωμα στους ισχυρισμούς της για τον Ντεπ, δεν χρειάζεται να εκπληρώσει το συμβόλαιο σύμφωνα με το δίκαιο της Καλιφόρνιας.

Η ανταγωγή έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ο Τζόνι Ντεπ άσκησε έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου να πληρώσει 2 εκατομμύρια δολάρια στην Άμπερ Χερντ μετά τη δίκη τους. Στην ανταγωγή της, η ηθοποιός κατηγόρησε τη New York Marine and General Insurance Co. ότι προσπάθησε να γυρίσει την πλάτη στη συμφωνία τους, λέγοντας ότι επρόκειτο για «παραβίαση του συμβολαίου».

Πρόκειται για το τελευταίο δράμα γύρω από την Άμπερ Χερντ και τους ασφαλιστές της. Η μάχη αφορά τις εταιρείες Travelers Commercial Insurance Company και New York Marine General Insurance Company.



