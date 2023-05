Αγνώριστος ο «μικρός» σταρ του "Two and a Half Men"

Ελάχιστοι θα αναγνώριζαν σήμερα τον Angus T. Jones, τον ηθοποιό που πρωταγωνιστούσε ως παιδί στην υπερ-επιτυχημένη κωμική σειρά των '00, "Two and a Half Men".

Πρόσφατα, ο 29χρονος σήμερα Angus εθεάθη να περιφέρεται στην γειτονιά του στο Λος Άντελες με πολλά παραπάνω κιλά και μούσι.

Ο Angus – που στη σειρά έπαιζε για 10 χρόνια τον μικρό Jake Harper, μαζί τον Τσάρλι Σιν (Charlie Sheen) και τον Τζον Κράιερ (Jon Cryer), φορούσε επίσης ένα φαρδύ γκρι t-shirt και ανάποδα ένα κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ.

‘Two and a Half Men’ star Angus T. Jones looks unrecognizable in first sighting in a year https://t.co/gKnDhkTHRj pic.twitter.com/2xXEyPtY9R