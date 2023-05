Calvin Klein: Αντιδράσεις για τη διαφήμιση με τρανς άνδρα και plus size μοντέλο να ποζάρουν με αθλητικό σουτιέν

Μια διαφήμιση της Calvin Klein με έναν τρανς άνδρα και ένα μοντέλο plus size να ποζάρουν με αθλητικό σουτιέν έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους χρήστες του διαδικτύου, ενώ έχει γίνει «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ένα διαφημιστικό στιγμιότυπο που δημοσίευσε η μάρκα, η οποία είναι εδώ και καιρό γνωστή για τις σέξι διαφημίσεις της με γυμνασμένα τόπλες μοντέλα, ο Bappie Kortram φαίνεται να φοράει ένα τζιν παντελόνι και ένα αθλητικό σουτιέν.

Ο Bappie, ο οποίος κατάγεται από την Ολλανδία, εκπροσωπείται από διάφορα πρακτορεία μοντέλων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού Zebedee Talent, το οποίο τον περιγράφει ως έναν τρανς άνδρα.

Η διαφήμιση, η οποία αρχικά κοινοποιήθηκε ως μέρος της καμπάνιας Calvin Klein Pride 2022, έγινε «viral» αυτή την εβδομάδα μετά την αναδημοσίευσή της στο Twitter από χρήστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έγραψε: «Ο Calvin Klein θέλει να χρεοκοπήσει», σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Εικόνες από την ίδια φωτογράφιση εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη βρετανική ιστοσελίδα της μάρκας Calvin Klein. Άλλοι χρήστες έμειναν εμβρόντητοι από τη διαφήμιση, με έναν να γράφει: «Αηδιαστικό. Αυτή δεν είναι καθόλου καλή διαφήμιση για τα ρούχα του. Σταματήστε να υποκύπτετε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, καθώς αυτό μόνο κακό θα κάνει στο brand σας μακροπρόθεσμα».

Μετά από μια σειρά εταιρειών, όπως η Bud Light, η Adidas και η Target, ήρθε η σειρά της Calvin Klein να δεχθεί έντονα «πυρά» στα social media για τη συγκεκριμένη διαφήμιση.

Does Calvin Klein really think that these are the models we want to see?



Wearing @CalvinKlein should make you feel attractive and comfortable—not like you’re obese and mentally ill.



This is how companies go BROKE👇🏾 pic.twitter.com/9qRwdkBYL7