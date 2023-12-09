Γιατί ο γάμος με αυτά τα 5 ζώδια δεν είναι μια εύκολη υπόθεση…

Ένας γάμος χρειάζεται δύο άτομα που να έχουν τη θέληση να συνεργαστούν και να δουλέψουν σαν ομάδα για να είναι ισορροπημένος. Ωστόσο, υπάρχουν πάντα κάποια χαρακτηριστικά σε διαφορετικά άτομα που είναι βέβαιο ότι θα γείρουν τη ζυγαριά.

Εδώ θα δεις, λοιπόν, ποια είναι τα 5 ζώδια που μπορούν άνετα να ταράξουν τις ισορροπίες και να κάνουν τον γάμο μια... δύσκολη υπόθεση.

Κριός

Το να παντρευτείς έναν Κριό μπορεί να αποδειχτεί πολύ «επίπονο» στην πορεία, γιατί τείνει να κρατάει λίγη απόσταση από τον σύντροφό του. Δεν επιτρέπει στον σύντροφό του να γνωρίζει πολλά για τη ζωή του αλλά και να μπλέκεται σε αυτήν. Εάν επιλέξεις να παντρευτείς έναν Κριό, είναι πολύ πιθανό να νιώθεις πως είσαι το αουτσάιντερ στον ίδιο σου τον γάμο.

Ταύρος

Ο γάμος με έναν Ταύρο μπορεί να σε κάνει να μετανιώσεις για την απόφασή σου πριν καν το καταλάβεις. Αυτό που κάνει ο Ταύρος συνήθως είναι να χρησιμοποιεί κάθε γνωστή -ή και όχι- μέθοδο μόνο και μόνο για να κυβερνάει τη ζωή σου. Είναι τόσο πεισματάρης που θέλει όλα να γίνονται σύμφωνα με τη πρόσταγμά του.

Δίδυμος

Το να παντρευτείς έναν Δίδυμο μπορεί να είναι δύσκολο λόγω της επιπόλαιης και λίγο αλλοπρόσαλλης φύσης του. Εκτός από το ότι χάνεται στις σκέψεις του, κρίνει ή συγκρίνει τα πάντα με βάση τα χρήματα. Αρκετά ενοχλητικό, δεν βρίσκεις;

Αιγόκερως

Εάν επιλέξεις να παντρευτείς έναν Αιγόκερω, τότε πρέπει να έχεις κατά νου ότι σπάνια δείχνει σεβασμό για τις προσπάθειες που κάνει ο σύντροφός του. Ο Αιγόκερος επίσης δεν δέχεται ότι κάνει λάθη, ακόμα και όταν κάνει τα μεγαλύερα.

Υδροχόος

Αν πάρεις τη μεγάλη απόφαση να παντρευτείς έναν Υδροχόο, μπορεί να μετανιώνεις για αυτήν την απόφαση για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη λιγότερο θαρραλέα φύση του. Αυτό το ζώδιο δύσκολα παίρνει την πρωτοβουλία να δεθεί με τον σύντροφό του. Πάντα περιμένει από τον σύντροφό του να επενδύει χρόνο και προσπάθεια στη σχέση τους.

