Η Linda Evangelista θέλει οι followers της να παίρνουν στα σοβαρά την υγεία τους. Την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2023, το 58χρονο μοντέλο, που διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 2018, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με το να κάνουν εξετάσεις ρουτίνας.

«Εκ μέρους του @su2c (Stand Up To Cancer) και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας #CancerScreeningWeek, ζητώ από όλους να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι να προγραμματίσετε ένα ραντεβού με τον γιατρό σας, για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο ανίχνευσης καρκίνου, το οποίο είναι κατάλληλο για εσάς. Οι προληπτικές εξετάσεις σώζουν ζωές», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram.

Μάλιστα, το διάσημο μοντέλο συμπεριέλαβε μια selfie στην ανάρτησή της, σημειώνοντας ότι ήταν μια παλιά φωτογραφία από τη μαστογραφία και τη βιοψία της το 2018. Μια ουλή φαινόταν στο αριστερό της στήθος καθώς κοιτούσε την κάμερα.

Το μοντέλο είχε μιλήσει ανοιχτά για τη διάγνωση του καρκίνου της στη «WSJ». «Εντοπίστηκε στην ετήσια μαστογραφία μου. Οι προβλέψεις δεν ήταν καλές και λόγω άλλων παραγόντων υγείας, χωρίς δισταγμό, επειδή ήθελα να τα αφήσω όλα πίσω μου και να μην έχω να ασχοληθώ με αυτό, επέλεξα τη μαστεκτομή. Νομίζοντας ότι ήμουν καλά και έτοιμη για τη ζωή μου. Ο καρκίνος του μαστού δεν υπήρχε περίπτωση να με σκοτώσει», είχε αποκαλύψει.

Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2022, η Evangelista, μετά από ψηλάφηση, εντόπισε ένα εξόγκωμα στο στήθος της και τελικά έμαθε ότι ο καρκίνος «επέστρεψε».

«Σκάψτε μια τρύπα στο στήθος μου», είπε στον ογκολόγο της μετά τη δεύτερη διάγνωσή της. «Δεν θέλω να φαίνεται όμορφο. Θέλω να κάνετε εκσκαφή. Θέλω να δω μια τρύπα στο στήθος μου όταν τελειώσετε. Με καταλαβαίνεις; Δεν πρόκειται να πεθάνω από αυτό», ανέφερε με αφοπλιστική ειλικρίνεια το διάσημο μοντέλο.

Πρόσφατα, ο ογκολόγος της είχε καλά νέα να της πει. Η πρόγνωσή της είναι καλή. Η ίδια πλέον νιώθει ευγνώμων για την κάθε μέρα που ζει.

