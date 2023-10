Adele: Έκοψα το ποτό - Ήμουν οριακά αλκοολική

Η Adele αποκάλυψε στους θαυμαστές της ότι έκοψε το ποτό, αφού ήταν «οριακά αλκοολική» στα 20 της χρόνια. Εμφανιζόμενη στο Colosseum at Caesars Palace, η 35χρονη Adele είπε: «Σταμάτησα να πίνω πριν από 3,5 μήνες. Είναι βαρετό. Θέλω να πω, ήμουν οριακά αλκοολική στην ηλικία των 20 ετών, αλλά μου λείπει τόσο πολύ το ποτό».

Απευθυνόμενη σε ένα θαυμαστή της, η διάσημη καλλιτέχνιδα ανέφερε χαριτολογώντας: «Απολαύστε το ουίσκι σας. Ζηλεύω πάρα πολύ». Τον περασμένο Οκτώβριο, η Adele αποκάλυψε στην αμερικανική «Vogue» ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου λοκντάουν τα ψώνια που έκανε ήταν ένα ροζέ Whispering Angel (κρασί) και κέτσαπ.

