Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Ετοιμάζεται εθνικό σχέδιο για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Νέα πανδημία της εποχής χαρακτήρισε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 την άνοια ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι ετοιμάζεται εθνικό σχέδιο για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς όπως τόνισε είναι καθήκον να αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένο σχέδιο.

Επισήμανε ότι και οι 400.000 ασθενείς με άνοια και Αλτσχάιμερ χρειάζονται έναν άνθρωπο δίπλα τους, τονίζοντας ότι οι δομές που υπάρχουν στην χώρα είναι λίγες.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις που αφορούν το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο προβλέπει την δημιουργία 19 μονάδων εγκεφαλικών επεισοδίων σε όλη την Ελλάδα, ο κ. Χρυσοχοϊδης εξέφρασε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για την εφαρμογή του τονίζοντας ότι «[ροέχει η υγεία των Ελλήνων».

«Μέχρι σήμερα είχαμε 2 με 3 μονάδες» ανέφερε ο κ. Χρυσοχοϊδης, προσθέτοντας ότι το κέντρο για τα εγκεφαλικά στο νοσοκομείο Αττικόν σε λίγες μέρες θα δουλεύει 24ωρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο.

Τόνισε παράλληλα ότι γίνεται προσπάθεια να αυξηθούν οι αμοιβές γιατρών και νοσηλευτών προκείμενου να μείνουν στα νοσοκομεία και σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις από τον πρωθυπουργό.

Για τις εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση σχολίασε πως στον χώρο του ΣΎΡΙΖΑ επικρατεί σύγχυση.

Όπως δήλωσε ο υπουργός πριν 4 μήνες ο ελληνικός λαός δυο φόρες καταδίκασε την τοξικότητα του ΣΎΡΙΖΑ, το ψεμμα και την έντονη αντιπαράθεση που θέλησαν να περάσουν στην πολίτικη ζωή της χωράς.

«Παρ' όλα αυτά συμεριφέρονται σαν να μην πέρασε μια μέρα και επαναλαμβάνουν τα ίδια με δηλώσεις όπως αυτές του κ. Κασσελάκη για τον Κώστα Σημίτη» ανέφερε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Ελλείψεις στα φάρμακα

Αναφερόμενος στο θέμα των ελλείψεων στα φάρμακα ο υπουργός Υγείας τόνισε πως είμαστε σχετικά καλύτερα, καθώς ο ΕΟΦ έχει απαγορεύσει τις παράλληλες εξαγωγές.

Ωστόσο, συνεχίζεται το πρόβλημα -σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοϊδη- σε ορισμένα φάρμακα διότι υπάρχει παγκόσμιο πρόβλημα παραγωγής φαρμάκων καθώς δεν υπάρχουν πρώτες ύλες. Πάντως η Ελλάδα, πρόσθεσε, βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ενωση ως προς τις ελλείψεις.

Υπάρχει ωστόσο θέμα ως προς την ενημέρωση, να ξέρει το υπουργείο Υγειας και ο ΕΟΦ πού ακριβώς βρισκόμαστε.

Εκτίμησε ότι αρχές Δεκεμβίου θα λειτουργήσει η εφαρμογή ενημέρωσης ώστε στο κινητό του τηλέφωνο ο πολίτης να ξέρει πού βρίσκεται το φάρμακό του και που να το βρει.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων θα τοποθετηθούν μετά το τέλος Ιανουαρίου.

Όσον αφορά στα προβλήματα των νοσοκομείων σημείωσε ότι στο Νοσοκομείο Ξάνθης υπάρχει έλλειψη σε παθολόγους όπως και στο νοσοκομείο Δράμας. Όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοϊδης οι θέσεις αυτές βγαίνουν άγονες, τις προκηρύσσουμε και δεν πάνε οι γιατροί και τις καλύπτουμε είτε με μετακίνηση γιατρών είτε με στρατιωτικούς γιατρούς.

Ο υπουργός προανείγγειλε πως εντός του Νοεμβρίου θα θεσπιστούν ειδικά κίνητρα ώστε να καλυφθούν αυτές οι θέσεις.



