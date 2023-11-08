Καρκίνος Προστάτη: Fusion βιοψία και ρομποτική προστατεκτομή

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου του προστάτη, έχουν μειώσει σημαντικά τους θανάτους από τη νόσο, αλλά και τις επιπλοκές που συνόδευαν παλαιότερες θεραπείες της, όπως η ανοιχτή προστατεκτομή με τομή, επισημαίνει o δρ Νικόλαος Α. Κωστακόπουλος MD, PHD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ, Επιμελητής Α΄ Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan General.

Η Fusion διαπερινεϊκή βιοψία του προστάτη, αποτελεί την πιο σύγχρονη, με ακρίβεια και με τη μεγαλύτερη ασφάλεια τεχνική, για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Με ειδικό λογισμικό, συνδυάζονται οι εικόνες της πολυπαραμετρικής Μαγνητικής Τομογραφίας, που έχει κάνει ο ασθενής, με τον υπέρηχο του προστάτη, ώστε να εντοπιστούν και να χαρτογραφηθούν με ακρίβεια χιλιοστού οι ύποπτες εστίες, από τις οποίες χρειάζεται να ληφθούν βιοψίες».

Η τεχνική πραγματοποιείται με ειδική κεφαλή υπερήχου και πλέγμα μέσα από το περίνεο (το δέρμα μεταξύ των όρχεων και του πρωκτού) και όχι μέσω του ορθού και με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες για σοβαρή ουρολοίμωξη και σήψη που υπάρχουν με την κλασική διορθική (μέσω του ορθού) βιοψία. Η καινούργια τεχνική δεν απαιτεί παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο, και την ίδια ημέρα επιστρέφει στο σπίτι του και στις δραστηριότητές του.

«Σε περίπτωση ευρήματος καρκίνου του προστάτη στη βιοψία, ο ασθενής μπορεί να προγραμματιστεί για ρομποτική αφαίρεση του προστάτη. Με τη ρομποτική προστατεκτομή αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και με ασφάλεια ο καρκίνος του προστάτη με τον πιο σύγχρονο ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi, χωρίς τομή με μικρές τρύπες και άρα με ελάχιστο πόνο και μικρότερη πιθανότητα κήλης μετά την επέμβαση», τονίζει.

Ταυτόχρονα οι ασθενείς παραμένουν πολύ λιγότερες ημέρες στο νοσοκομείο, ο καθετήρας αφαιρείται σε μικρότερο χρονικό διάστημα και επιστρέφουν στις δραστηριότητες τους σχεδόν άμεσα. Επανέρχονται επίσης γρηγορότερα η εγκράτεια ούρων και η στυτική λειτουργία, καθώς με την τρισδιάστατη όραση και μεγέθυνση εικόνας που προσφέρει το ρομπότ, όπως και με την ακρίβεια των κινήσεων που ελαχιστοποιεί το ανθρώπινο λάθος, αυξάνεται η πιθανότητα διατήρησης των νεύρων και των αγγείων που ρυθμίζουν τη στύση. «Επιπροσθέτως, με τη ρομποτική επέμβαση αντιμετωπίζουμε στις πιο πολλές περιπτώσεις ελάχιστη απώλεια αίματος σε αντίθεση με το άκρως αιμορραγικό ανοιχτό χειρουργείο.

Με τις σύγχρονες μεθόδους που διαθέτουμε στο οπλοστάσιό μας, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στον ασθενή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, με ασφάλεια και διατήρηση καλής ποιότητας ζωής», καταλήγει ο δρ Κωστακόπουλος.









