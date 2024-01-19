Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει την ανταπόκριση του οργανισμού στη θεραπεία κατά του καρκίνου

Επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο αξιοποίησαν έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης για να αντιμετωπίσουν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στη μάχη κατά του καρκίνου: την πρόβλεψη του πότε ο καρκίνος θα αντισταθεί στη χημειοθεραπεία. Η πρωτοποριακή μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Cancer Discovery».

Ενώ οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι η γενετική σύνθεση ενός όγκου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ειδική ανταπόκρισή του στα φάρμακα, το τεράστιο πλήθος μεταλλάξεων που εντοπίζονται στους όγκους έχει καταστήσει την πρόβλεψη της αντίστασης στα φάρμακα μια δύσκολη υπόθεση.

Ο νέος αλγόριθμος ξεπερνά αυτό το εμπόδιο διερευνώντας πώς οι πολυάριθμες γενετικές μεταλλάξεις επηρεάζουν συλλογικά την αντίδραση ενός όγκου στα φάρμακα που εμποδίζουν την αντιγραφή του DNA στα ταχέως διαιρούμενα καρκινικά κύτταρα.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές δοκίμασαν το μοντέλο τους σε όγκους καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, όπου περίπου το 35% των όγκων επιμένει μετά τη θεραπεία. Το μοντέλο μπόρεσε να εντοπίσει όγκους που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για ανθεκτικότητα στη θεραπεία και ήταν επίσης σε θέση να εντοπίσει μεγάλο μέρος του υποκείμενου μοριακού μηχανισμού που οδηγεί στην ανθεκτικότητα στη θεραπεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.