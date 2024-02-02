«Να κλείσουμε την ψαλίδα στη θεραπεία του καρκίνου» είναι το σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) καλεί την πολιτεία να ενστερνιστεί τις βασικές ιδέες για καθολικό δικαίωμα και ισότητα στη θεραπεία του καρκίνου, ειδικά σήμερα που οι εξατομικευμένες αλλά και σωτήριες για τους πάσχοντες θεραπείες έχουν υψηλό κόστος.

«Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γίνονται περί τις 68.000 νέες διαγνώσεις καρκίνων, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται περίπου στους 33.000. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι πρώην ασθενείς - επιζώντες καρκίνου, που ζουν πολλά και ποιοτικά χρόνια και φεύγουν από τη ζωή από άλλη αιτία. Η ελπίδα για θεραπεία έγινε πραγματικότητα, αλλά με τίμημα το υψηλό κόστος που ακόμα και τα πιο κραταιά συστήματα υγείας και ασφαλιστικοί φορείς πλούσιων κρατών δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν, καθώς αυξάνεται συνεχώς», αναφέρει ο ΠΙΣ. Πρόκειται, όπως σημειώνει, για την επόμενη ημέρα στην αντιμετώπιση των διαφόρων ειδών καρκίνου, στην οποία τα κράτη καλούνται να βρουν σύνθετες, αλλά αποτελεσματικές λύσεις.

Ο ΠΙΣ προσθέτει ότι η χώρα μας πρέπει να ολοκληρώσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο, στο οποίο κύριοι στόχοι πρέπει να είναι:

- Η ανάδειξη της αξίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της νόσου.

- Η ανάπτυξη και εισαγωγή στην κλινική πράξη διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, ώστε να εξασφαλιστεί η ενιαία παροχή φροντίδας υγείας προς τους πολίτες.

- Η πιστοποίηση δομών και υπηρεσιών.

- Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας του καρκίνου.

- Η ολοκλήρωση του εθνικού αρχείου νεοπλασιών για τη συστηματική καταγραφή και μελέτη του καρκίνου.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συστήνει στους ασθενείς που διαγιγνώσκονται με καρκίνο να ακολουθούν πιστά την αγωγή που χορηγεί ο θεράπων ιατρός τους, αποφεύγοντας κάθε είδους αυτοσχέδιες θεραπείες που συστήνουν άτομα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την ιατρική, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τον πόνο και την απόγνωση των ασθενών.

«Πρέπει να γίνει κοινωνική συνείδηση ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος με μαστογραφία μετά τα 40, η κολονοσκόπηση μετά τα 50 και η ουρολογική εξέταση στους άνδρες μετά τα 50, μαζί με τη διακοπή του καπνίσματος, τον εμβολιασμό για τον HPV και την ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή, μπορούν να μειώσουν στο ελάχιστο τα ποσοστά εμφάνισης νέων περιστατικών», καταλήγει ο ΠΙΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.