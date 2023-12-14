Επιστήμονες του πολιτειακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον, κατέγραψαν την αλληλουχία του γονιδιώματος των σπόρων τσία και με αυτό τον τρόπο παρείχαν ένα σχέδιο για μελλοντική έρευνα που θα αξιοποιεί τα διατροφικά οφέλη του φυτού για την ανθρώπινη υγεία.

Οι σπόροι του φυτού τσία (chia) έχουν λάβει ευρεία προσοχή τα τελευταία χρόνια λόγω της διατροφικής δύναμης που διαθέτουν. Είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες, καλά λιπαρά και πρωτεΐνες. Ωστόσο, η καλλιέργειά τους δεν έχει λάβει την προσοχή των επιστημόνων, όσο το ρύζι, το σιτάρι και το καλαμπόκι.

Οι ερευνητές εντόπισαν γονίδια των σπόρων που σχετίζονται με τη βελτίωση της διατροφής και ιδιότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις θεραπείες, από τον καρκίνο ως την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Προηγούμενες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που βρίσκονται στο τσία βελτιώνουν την καρδιαγγειακή υγεία και τη χοληστερόλη και έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες, ότι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες βοηθά στη σταθεροποίηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και βοηθά άτομα με ασθένειες που σχετίζονται με το γαστρεντερικό σύστημα.

Τέλος, ότι η πρωτεΐνη που περιέχουν έχει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια ζήτηση για τις πλούσιες σε θεραπευτικά συστατικά καλλιέργειες, όπως το τσία, το κεχρί και η γλυκοπατάτα, έχει αυξηθεί. Πέρα από τη θρεπτική τους αξία είναι σημαντικές επειδή μπορούν συχνά να αναπτυχθούν σε εκτάσεις ακατάλληλες για πολλές παραδοσιακές καλλιέργειες σιτηρών και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται στο περιοδικό «Frontiers in Plant Science».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

