HHG: Δωρεάν ετήσιο check-up και ειδικές παροχές υγείας στην ΠΟΠΥΣΥΠ

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group (HHG), στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσφέρει ένα ετήσιο δωρεάν check-up στους πυροσβέστες και τις πυροσβέστριες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΟΠΥΣΥΠ) και ειδικές παροχές υγείας στους ίδιους και τις οικογένειές τους, ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς το έργο τους. Οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στα θεραπευτήρια του Ομίλου στην Αττική:

Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, στην Κρήτη στο Creta InterClinic , στην Καλαμάτα στην Κλινική City Hospital , καθώς και στα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot και Πlaton Δiagnosis.

Τα HealthSpot παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης με δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και ραντεβού με γιατρό, σε ένα σημείο. Είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονη τεχνολογία, στελεχώνονται από εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αξιοποιούν τις digital εφαρμογές υγείας του Ομίλου HHG, καθώς επίσης παρέχουν τη δυνατότητα ιατρικών εξετάσεων και φροντίδας κατ’ οίκον μέσω της υπηρεσίας “Homecare”. Λειτουργούν σε Κηφισιά, Περιστέρι, Γλυφάδα, Ραφήνα, Σαντορίνη και Μύκονο (MyClinic) και βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τα νοσοκομεία και τις υπόλοιπες μονάδες υγείας του Ομίλου ΗΗG.

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 212 8086000.

Όμιλος HHG

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group διαθέτει 8 κορυφαία θεραπευτήρια: το Υγεία, το Metropolitan Hospital, το Μητέρα, το Metropolitan General, το Λητώ, το CretaInterClinic στην Κρήτη και τα νοσοκομεία Απολλώνειο και Αρεταίειο στην Κύπρο. Επίσης, διαθέτει τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, την Κλινική City Hospital στην Καλαμάτα, τα διαγνωστικά κέντρα ΗealthSpot και Πlaton Δiagnosis σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, την εταιρία εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων Y-Logimed, την εταιρία Business Care με υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, και το σύγχρονo Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας.

