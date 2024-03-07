Ραγδαία αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ευρώπη

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα αυξήθηκαν σε όλη την Ευρώπη το 2022 με τα καταγεγραμμένα κρούσματα γονόρροιας να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων δημοσιεύοντας σήμερα τα πιο πρόσφατα στοιχεία του.

Τα κρούσματα της σύφιλης αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο ξεπερνώντας τα 35.000, ενώ τα χλαμύδια αυξήθηκαν κατά 16% ξεπερνώντας τα 216.000.

Τα κρούσματα της γονόρροιας αυξήθηκαν κατά 48% ξεπερνώντας τα 70.000.

"Οι αριθμοί σκιαγραφούν μια σκληρή εικόνα, που απαιτεί την άμεση προσοχή και τις ενέργειές μας", ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου η Αντρέα Αμόν, διευθύντρια του Κέντρου.

Χωρίς θεραπεία, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν να οδηγήσουν σε μια σειρά από προβλήματα υγείας, περιλαμβανομένου του χρόνιου πόνου, της υπογονιμότητας και -σε ό,τι αφορά τη σύφιλη- σε νευρολογικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Τα κρούσματα του λεμφοκοκκιώματος και της συγγενούς σύφιλης-όταν η μόλυνση μεταδίδεται από την μητέρα στο έμβρυο--επίσης αυξάνονται ραγδαία, σύμφωνα με το Κέντρο, ωστόσο παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Τα ποσοστά των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων αυξάνονται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και σε ευρωπαϊκές, παρότι η πορεία αυτή ανακόπηκε από την πανδημία της COVID-19 καθώς οι περισσότερες κυβερνήσεις επέβαλαν μέτρα κοινωνικής απομόνωσης, οι πολίτες παρέμεναν στα σπίτια τους και η αναφορά των ποσοστών μειώθηκε.

Για τη συστηματική αύξηση ευθύνεται μια σειρά από λόγους, αναφέρει το Κέντρο, μεταξύ των οποίων και η καλύτερη παρακολούθηση, αλλά και η αύξηση της κατ'οίκον εξέτασης όπως και η αύξηση μιας πιο ριψοκίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Στα τελευταία στοιχεία, η αύξηση στις μολύνσεις μεταξύ νεαρών ετεροφυλόφιλων ανθρώπων--και κυρίως νέων γυναικών--πιθανόν να οφείλεται σε μια αλλαγή της σεξουαλικής συμπεριφοράς στην μετά την πανδημία εποχή, εκτιμά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η αύξηση στα κρούσματα γονόρροιας οφείλεται στην μικροβιακή αντοχή. Ωστόσο, το Κέντρο επισημαίνει ότι θα συνεχίσει την παρακολούθηση αυτής της τάσης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Αμόν, οι αριθμοί αυτοί είναι πιθανόν "η κορυφή του παγόβουνου" καθώς πολλά κρούσματα δεν καταγράφονται.

Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να επικεντρωθούν στις προσπάθειες εξέτασης, θεραπείας και πρόληψης, είπε η ίδια, και πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, όπως για παράδειγμα με τη χρήση προφυλακτικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

