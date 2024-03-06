Υψηλά επίπεδα της καρκινογόνου ουσίας βενζόλιο σε γνωστά προϊόντα για την ακμή

Υψηλά επίπεδα της καρκινογόνου ουσίας βενζόλιο εντοπίστηκαν σε ορισμένα προϊόντα για την ακμή, όπως τα Clinique της Estee Lauder, Up&Up της Target και Clearasil της Reckitt Benckiser, υποστηρίζει το ανεξάρτητο αμερικανικό εργαστήριο Valisure.

Το Valisure, που εδρεύει στο Νιου Χέιβεν του Κονέτικατ, προσέφυγε στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, ζητώντας από τη ρυθμιστική αρχή να ανακαλέσει τα προϊόντα, να διεξάγει έρευνα και να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει δώσει.

Η μετοχή της Estee Lauder υποχώρησε κατά περίπου 2% μετά την ανακοίνωση αυτή. Βενζόλιο εντοπίστηκε επίσης, μεταξύ άλλων, στα προϊόντα Proactiv, PanOxyl, το σαπούνι για την ακμή της Walgreens και την κρέμα Equate Beauty του Walmart.

Οι εταιρείες Target, Estee Lauder, Walmart και Reckitt δεν απάντησαν στο αίτημα του πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο. Η FDA δεν έχει ακόμη απαντήσει στο αίτημα του Valisure.

Σύμφωνα με το εργαστήριο, θα μπορούσε να σχηματιστεί βενζόλιο «σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα» τόσο σε συνταγογραφούμενα, όσο και σε μη συνταγογραφούμενα προϊόντα θεραπείας της ακμής.

Η ουσία αυτή έχει ήδη ανιχνευθεί σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα, όπως σε αντηλιακά, σε απολυμαντικά χεριών και σε ξηρό σαμπουάν. Πολλές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Procter & Gamble και Johnson & Johnson ανακάλεσαν προϊόντα τους.

Όμως ο εντοπισμός βενζολίου σε προϊόντα για την ακμή «διαφέρει σημαντικά» από τις άλλες περιπτώσεις, αναφέρει το εργαστήριο. «Το βενζόλιο που βρέθηκε σε αντηλιακά και άλλα καταναλωτικά προϊόντα ήταν ακαθαρσίες που προήλθαν από μολυσμένα συστατικά. Ωστόσο, το βενζόλιο στα σκευάσματα βενζοϊκού υπεροξειδίου προέρχεται από το ίδιο το βνεζοϊκό υπεροξείδιο», είπε ο συνιδρυτής και πρόεδρος του Valisure, Ντέιβιντ Λάιτ.

Τα τεστ που έκανε το Valisure έδειξαν ότι ορισμένα προϊόντα θα μπορούσαν να σχηματίσουν περισσότερες από 800 φορές το όριο συγκέντρωσης του βενζολίου που έχει θέσει η FDA.

Υψηλά επίπεδα βενζολίου δεν βρέθηκαν μόνο στα προϊόντα ακμής αλλά και στον αέρα γύρω από τις συσκευασίες, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι η καρκινογόνος ουσία ενδέχεται να διαρρέει από ορισμένες συσκευασίες, με κίνδυνο να την εισπνεύσει κάποιος, ανέφερε εξάλλου το Valisure.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

