Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι την ημέρα μολύνονται από ιογενή ηπατίτιδα και η πρόοδος στην καταπολέμηση της νόσου έχει σταματήσει, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Αν και η ηπατίτιδα μπορεί να προκληθεί από βαριά χρήση αλκοόλ και ορισμένα φάρμακα, μπορεί επίσης να πυροδοτηθεί από έναν ιό που προκαλεί φλεγμονή του ήπατος, ίκτερο, πυρετό και άλλα συμπτώματα.

Υπάρχουν πέντε κύρια στελέχη του ιού και ορισμένοι τύποι μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό. Δύο στελέχη του ιού, η ηπατίτιδα Β και η ηπατίτιδα C, οδηγούν σε μακροχρόνια νόσο, με την ηπατίτιδα Β να προκαλεί τη συντριπτική πλειονότητα των θανάτων.

1/n WHO: Hepatitis is second-leading infectious cause of death worldwide. Mostly hepatitis B. I’m seeing a renewed effort from antivaccine activists to discredit the need to vaccinate infants vs hepatitis B. Don’t buy it: it’s a safe/effective vaccine https://t.co/uVfvnVLkVY — Prof Peter Hotez MD PhD (@PeterHotez) April 14, 2024

Οι θάνατοι από τη νόσο αυξάνονται, σημειώνει η έκθεση, καθιστώντας την ιογενή ηπατίτιδα τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των μη μεταδοτικών ασθενειών παγκοσμίως.

Το 2022, γράφουν οι συντάκτες της έκθεσης, οι θάνατοι από ιογενή ηπατίτιδα αυξήθηκαν σε 1,3 εκατ. σε όλο τον κόσμο, από 1,1 εκατ. το 2019. Αν και τα νέα κρούσματα μειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η έκθεση επισημαίνει ότι ο στόχος του ΠΟΥ δεν έχει επιτευχθεί για μείωση των νέων μολύνσεων από ηπατίτιδα κατά 90% και των θανάτων κατά 65% έως το 2030.

Τα δύο τρίτα της παγκόσμιας επιβάρυνσης από την ιογενή ηπατίτιδα πέφτουν σε μόλις 10 χώρες: Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Νιγηρία, Πακιστάν, Αιθιοπία, Μπαγκλαντές, Βιετνάμ, Φιλιππίνες και Ρωσία. Οι ανισότητες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη διαθεσιμότητα φαρμάκων, τις εξετάσεις και τον εμβολιασμό οδηγούν σε αυτές τις ανισότητες, σύμφωνα με την έκθεση.

«Αυτή η έκθεση παρουσιάζει μια ανησυχητική εικόνα: παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί παγκοσμίως στην πρόληψη των λοιμώξεων από ηπατίτιδα, οι θάνατοι αυξάνονται επειδή πολύ λίγοι άνθρωποι με ηπατίτιδα διαγιγνώσκονται και θεραπεύονται», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.