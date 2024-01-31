H «ισότητα» αποτελεί βασικό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου) τόνισε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου.

Όπως επισήμανε «η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας πρέπει να είναι μια Υγειονομική Ένωση Ισότητας, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, στη φροντίδα του καρκίνου, σε ό,τι κάνουμε. Η ισότητα είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο».



Επίσης, αναφέρθηκε σε συστάσεις της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη που αφορούν στον εμβολιασμό για τον ιό HPV και την ηπατίτιδα Β σύμφωνα με τις οποίες τα εμβόλια θα έχουν πλήρη αποζημίωση ή θα είναι δωρεάν. Ταυτόχρονα, καλούνται οι χώρες να δημιουργήσουν μητρώα παρακολούθησης του εμβολιασμού.



Όσον αφορά στον εμβολιασμό του HPV, η κ. Κυριακίδου ανέφερε ότι ο στόχος είναι να έχουν εμβολιαστεί το 90% των κοριτσιών που βρίσκονται στην κατηγορία εμβολιασμού καθώς και σημαντικό αριθμό αγοριών υπογραμμίζοντας ότι «τα νούμερα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είναι αρκετά ανησυχητικά».



Ειδικότερα, η Ευρωπαία Επίτροπος σημείωσε ότι υπάρχουν πάνω από 28.000 νέα κρούσματα κάθε χρόνο στην ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και περισσότερες από 13.000 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους από αυτήν την ασθένεια κάθε χρόνο. «Παγκοσμίως, κάθε δύο λεπτά χάνεται μία ζωή από αυτή την ασθένεια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα εμβόλιο. Πρόκειται για ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Πρέπει να εμβολιάζουμε αγόρια και κορίτσια» σημείωσε, εξηγώντας ότι δεν είναι μόνο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας γιατί υπάρχουν και άλλοι τύποι καρκίνου που επηρεάζουν και τους άνδρες.

«Είναι σημαντικό να κάνουμε αυτήν την κάλυψη για τον εμβολιασμό. Δεν κάνουμε απλώς μια σύσταση. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη για την επίτευξη αυτού του στόχου, του 90% του εμβολιασμού των κοριτσιών έως το 2030 και της αύξησης του εμβολιασμού των αγοριών» τόνισε η Στέλλα Κυριακίδου.

Συμπλήρωσε επίσης ότι εγκαινιάζεται πρόγραμμα για τον εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Β. Η Επίτροπος σημείωσε ότι «το 2021, αναφέρθηκαν 16.000 νέες λοιμώξεις από την ηπατίτιδα Β. Το 40% αυτών γίνονται χρόνιες. Αυτές είναι που προκαλούν ηπατική νόσο και καρκίνο του ήπατος. Έτσι έχουμε περίπου 3,6 με 3,7 εκατομμύρια Ευρωπαίους που ζουν με λοιμώξεις από ηπατίτιδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

