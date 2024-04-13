Ο ΕΟΠΥΥ έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και την ψηφιακή μεταρρύθμιση, με στόχο να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας που υπηρετεί και εξυπηρετεί τους ασθενείς.

Κατά την τοποθέτησή της, στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επένδυση στην «Ιατρική Ακριβείας», η οποία, μέσω της βελτιστοποίησης της επιλογής θεραπείας με βάση το ατομικό προφίλ του ασθενούς, ενισχύει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών, ενώ με την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών ο ΕΟΠΥΥ διασφαλίζει τη διαφάνεια και έχει πλήρη εικόνα της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμακευτικών προϊόντων.

Συνεχίζοντας στο κεφάλαιο της ψηφιακής μετάβασης, υπογράμμισε τη σημασία των ψηφιακών εργαλείων που επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των φαρμακευτικών δαπανών και την ανάπτυξη δεικτών μέτρησης απόδοσης, επιτρέποντας έγκαιρες παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Η καινοτομία αναλύθηκε, πέραν της ψηφιακής χρήσης και ως τρόπος σκέψης, κουλτούρας και λειτουργίας του Οργανισμού, καθώς δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην επένδυση για την κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των ανθρώπων του ΕΟΠΥΥ.

«Η ψηφιακή καινοτομία, σε συνέργεια με το δομικό εκσυγχρονισμό του Οργανισμού, επιστρατεύονται για την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των ασθενών και είναι εργαλεία αποτελεσματικής διαχείρισης. Στόχος μας είναι ο ΕΟΠΥΥ, ως πυλώνας του ΕΣΥ, να διευρύνει την προσβασιμότητα των υπηρεσιών, να αναβαθμίζει την ποιότητα της δημόσιας υγείας, να ενισχύει τη βιωσιμότητα του ΕΣΥ, πάντα υπέρ του πολίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Καρποδίνη.

