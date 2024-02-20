Τον κώδωνα του κινδύνου για την ταχεία διάδοση της ιλαράς στον κόσμο έκρουσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθώς πέρυσι καταγράφηκαν περισσότερα από 306.000 κρούσματα, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 79% μέσα σ' ένα χρόνο.
Εξαιτίας του άλματος αυτού, «περιμένουμε επίσης μια αύξηση του αριθμού των θανάτων το 2023», όμως τα δεδομένα δεν θα είναι διαθέσιμα πριν από το Νοέμβριο, δήλωσε η Νατάσα Κρόουκροφτ, τεχνική σύμβουλος για την ιλαρά και την ερυθρά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.