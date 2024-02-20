Λογαριασμός
Συναγερμός από τον ΠΟΥ για την ιλαρά - Σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά 79%

«Περιμένουμε αύξηση του αριθμού των θανάτων το 2023», τόνισε ο ΠΟΥ σήμερα

Ιλαρά

Τον κώδωνα του κινδύνου για την ταχεία διάδοση της ιλαράς στον κόσμο έκρουσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθώς πέρυσι καταγράφηκαν περισσότερα από 306.000 κρούσματα, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 79% μέσα σ' ένα χρόνο.

Εξαιτίας του άλματος αυτού, «περιμένουμε επίσης μια αύξηση του αριθμού των θανάτων το 2023», όμως τα δεδομένα δεν θα είναι διαθέσιμα πριν από το Νοέμβριο, δήλωσε η Νατάσα Κρόουκροφτ, τεχνική σύμβουλος για την ιλαρά και την ερυθρά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

