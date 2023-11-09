Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υπενθυμίζει σε όλους τους πολίτες την ανάγκη για έγκαιρο, εντός του Νοεμβρίου, αντιγριπικό εμβολιασμό, δεδομένου ότι από τα μέσα Δεκεμβρίου ως και τον Μάρτιο παρατηρείται στη χώρα μας έξαρση των κρουσμάτων γρίπης.

Οι πολίτες άνω των 60 ετών, οι υγειονομικοί, όσοι προσέχουν μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, οι διαμένοντες σε κλειστές δομές, οι ανοσοκατασταλμένοι και οι χρόνια και σοβαρά πάσχοντες προηγούνται στον αντιγριπικό εμβολιασμό, ενώ χρήσιμο είναι να συζητήσουν με τον ιατρό τους, το ενδεχόμενο εμβολιασμού, όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες.

Ο ΠΙΣ τονίζει την ανάγκη να έχει συζητήσει ο πολίτης με τον ιατρό του την ανάγκη για κάθε ιατρική πράξη, όπως είναι ο εμβολιασμός, ώστε να δοθεί στον θεράποντα η ευκαιρία να ενημερώσει για τις πιθανές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο κάθε οργανισμός (ενεργή λοίμωξη, ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα κ.ά.) αλλά και να προάγει την ανάγκη για εμβολιασμό όλων των πολιτών.

Ο ΠΙΣ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι οι 13.000 εμβολιασμοί την ημέρα κατά του SARS-CoV-2 είναι πολύ λίγοι.

Oι ιατροί οφείλουν να ενημερώσουν τους ασθενείς τους που νόσησαν ή εμβολιάστηκαν προ 6μηνου έναντι του κορονοϊού, ότι αυτήν τη στιγμή είναι εντελώς ακάλυπτοι.

Η διενέργεια του επικαιροποιημένου εμβολίου για τις τελευταίες μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με τη σύσταση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για όλους τους άνω των 60 ετών, τους υγειονομικούς, αλλά και για κάθε άλλο πολίτη που επιθυμεί να προστατευθεί.

Κάθε πολίτης που έχει αμφιβολίες ή απορίες για το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του SARS- CoV-2 μπορεί να επικοινωνήσει με τον ιατρό του για να λάβει εξηγήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

