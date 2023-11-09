Η ευαισθησία σε κοινά τροφικά αλλεργιογόνα, όπως τα γαλακτοκομικά και τα φιστίκια, θα μπορούσε να αποτελεί μια σημαντική αιτία καρδιακών παθήσεων, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό «The Journal of Allergy and Clinical Immunology».

Μάλιστα, αυτός ο αυξημένος κίνδυνος μπορεί να είναι συγκρίσιμος με τους κινδύνους που ενέχουν το κάπνισμα, ο διαβήτης και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Η μελέτη

Οι επιστήμονες εξέτασαν χιλιάδες ενήλικες σε βάθος χρόνου και διαπίστωσαν ότι όσοι παρήγαν αντισώματα IgE ως απάντηση στα γαλακτοκομικά και άλλα τρόφιμα διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου που σχετιζόταν με καρδιαγγειακά προβλήματα. Αυτό ίσχυε ακόμα και όταν λαμβάνονταν υπόψη παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, όπως το κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο διαβήτης.

Η ισχυρότερη σύνδεση ήταν για το αγελαδινό γάλα, ενώ σημαντική ήταν η σύνδεση αυτή και σε όσους κατανάλωναν τακτικά φιστίκια και γαρίδες.

Ενώ τα αντισώματα αυτά προκαλούν σε ορισμένους ανθρώπους σοβαρές τροφικές αλλεργίες, πολλοί ενήλικες που τα παράγουν δεν έχουν εμφανή τροφική αλλεργία. Η έρευνα διαπίστωσε μάλιστα ότι η ισχυρότερη σχέση με τον καρδιαγγειακό θάνατο ήταν σε άτομα που είχαν τα αντισώματα αλλά συνέχιζαν να καταναλώνουν τακτικά το τρόφιμο, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είχαν σοβαρή τροφική αλλεργία.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν οριστικά ότι τα αντισώματα των τροφίμων προκαλούν τον αυξημένο κίνδυνο, καθώς είναι πιθανό να παίζουν ρόλο και άλλοι γενετικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Είναι ακόμη πιθανό η καρδιαγγειακή νόσος να αυξάνει τον κίνδυνο για τροφικές αλλεργίες, αν και τα νέα αποτελέσματα υποδηλώνουν το αντίθετο. Οι ερευνητές ζητούν να γίνουν περαιτέρω μελέτες για την καλύτερη κατανόηση των συνεπειών του ευρήματός τους, προτού συστήσουν οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί αντιμετωπίζουν ή διαχειρίζονται τις τροφικές αλλεργίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

