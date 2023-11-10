Οι γαργάρες με αλατόνερο μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη της νοσηλείας για Covid-19

Η αγωγή με αλατούχο διάλυμα φαίνεται να σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά νοσηλείας στις λοιμώξεις SARS-CoV-2, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάζεται στη φετινή ετήσια επιστημονική συνάντηση του Αμερικανικού Κολεγίου Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας στην Καλιφόρνια.

Κατά την περίοδο 2020-2022, 55 άτομα ηλικίας 18-65 ετών με θετικό PCR τεστ για λοίμωξη SARS-CoV-2 επιλέχθηκαν τυχαία για να λάβουν χαμηλή ή υψηλή δόση αλατούχου διαλύματος για 14 ημέρες.

Το διάλυμα χαμηλής δοσολογίας αποτελείται από 2,13 γραμμάρια αλατιού διαλυμένα σε οκτώ ουγγιές ζεστού νερού (περίπου 227 ml) και το διάλυμα υψηλής δοσολογίας από έξι γραμμάρια αλατιού διαλυμένα σε οκτώ ουγγιές ζεστού νερού.

Οι συμμετέχοντες έκαναν γαργάρες και ρινική πλύση τέσσερις φορές την ημέρα για 14 ημέρες.

Επιπλέον, αξιολογήθηκαν 9.398 άτομα με λοίμωξη SARS-CoV-2, οι οποίοι αποτέλεσαν τον πληθυσμό αναφοράς.

Όπως προκύπτει, τα ποσοστά νοσηλείας στα σχήματα χαμηλής και υψηλής δοσολογίας αλατούχου διαλύματος ήταν σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι στον πληθυσμό αναφοράς: 18,5% για τη χαμηλή δοσολογία, 21,4% για την υψηλή και 58,8% για τον πληθυσμό αναφοράς.

«Στόχος μας ήταν να εξετάσουμε τις ρινικές πλύσεις με φυσιολογικό ορό και τις γαργάρες για πιθανή συσχέτιση με τη βελτίωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη λοίμωξη από κορονοϊό», επισημαίνει ο Τζίμι Εσπινόζα, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

«Διαπιστώσαμε ότι και τα δύο σχήματα φυσιολογικού ορού φαίνεται να σχετίζονται με χαμηλότερα ποσοστά νοσηλείας στις λοιμώξεις SARS-CoV-2. Ελπίζουμε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερες μελέτες για την περαιτέρω διερεύνηση της συσχέτισης» προσθέτει ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.