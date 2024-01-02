Ν. Θωμαΐδης: Στο 85 - 90% η αύξηση των αναπνευστικών ιών στα λύματα της Αττικής – Ακόμη μεγαλύτερο φορτίο τις επόμενες μέρες

Aύξηση του ιικού φορτίου καταγράφηκε στα λύματα της Περιφέρειας Αττικής γεγονός, το οποίο σχολίασε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης, δηλώνοντας ότι «η πραγματικότητα δείχνει ότι τον τελευταίο μήνα είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση στο γενικό φορτίο στα λύματα τόσο του κορωνοϊού, όσο και άλλων αναπνευστικών ιών όπως η γρίπη τύπου Α και του συγκυτιακού ιου».

Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι αναλύσεις στα λύματα δεν λένε ποτέ ψέματα γιατί είναι πραγματικές μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο», ο κ. Θωμαΐδης αναφέρθηκε στην συνύπαρξη στην κοινότητα όλων αυτών των υγειονομικών απειλών.

Αναμένεται αύξηση του ιικού φορτίου

«Προφανώς το φορτίο του κορωνοϊού είναι πολύ μεγαλύτερο από τα άλλα δύο, αλλά το ότι συνυπάρχουν και οι άλλοι δύο ιοί (γρίπη και RSV) κάνει το κοκτέιλ αυτό αρκετά σοβαρό» ανέφερε διευκρινίζοντα ότι η τελευταία εβδομάδα του 2023 έδειξε αυξήσεις της τάξης του 85 - 90% σε αυτούς τους ιούς και αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες δύο τρεις εβδομάδες θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο ιικό φορτίο.

Αναφερόμενος στην γρίπη έκανε λόγο για υπερδιπλασιασμό του ιικού φορτίου κάνοντας λόγο για πολύ μεγάλη διάδοση.

«Φέτος είδαμε μια καθυστέρηση της τάξης των 15 – 20 ημερών και αυτό οφείλεται ενδεχομένως στις πολύ καλές καιρικές συνθήκες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα όμως, καθώς η υγρασία αυξάνει, οι θερμοκρασίες πέφτουν και οι κοινωνικές επαφές αυξάνουν σημαντικά είδαμε πολύ νωρίς αυτή την αύξηση του ιικού φορτίου» σχολίασε.

«Νομίζω ότι κορύφωση θα είναι τις επόμενες δύο τρεις εβδομάδες και μετά θα αρχίσει μια αργή αποκλιμάκωση. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι παράλληλα αρχίζει από το Φεβρουάριο και το Μάρτιο η αύξηση της γρίπης τύπου Β» ανέφερε επισημαίνοντας ότι από τον Μάρτιο αναμένεται ένα νέο κύμα, αλλά πιο ασθενές, του κορονοϊού.

Διπλασιάστηκε η κατανάλωση κοκαϊνης τις γιορτές

Αναλύοντας τα ενδιαφέροντα ευρήματα στα λύματα της Περιφέρειας Αττικής ο κ. Θωμαΐδης εστίασε στην αύξηση των ναρκωτικών ουσιών που παρατηρείται τις μέρες των εορτών.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας τα σχετικά ευρήματα για τη διάδοση της κοκαϊνης, τόνισε ότι την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα η χρήση εκτινάσσεται από το 1 κιλό την ημέρα σε σχεδόν διπλασιασμό. «Είναι δεδομένο ότι μέσα στις γιορτές κι αυτό το έχουμε αποδείξει σε διάφορες εργασίες και δημοσιεύσεις, γίνεται κατάχρηση» τόνισε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας.

Και όπως είπε «η πανδημία και η παρατεταμένη οικονομική κρίση που έρχεται από το παρελθόν έχει αποτυπώσει στα λήμματα μια αλλαγή συμπεριφοράς. Η αύξηση χρήσης ψυχοφαρμάκων αλλά και διεγερτικών είναι αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης πίεσης στον κόσμο.».

