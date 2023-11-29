ΗΠΑ: Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε το 2022 μετά την υποχώρηση της Covid-19

Τα μωρά που γεννήθηκαν το 2022 στις ΗΠΑ κέρδισαν περίπου ένα χρόνο σε προσδόκιμο ζωής συγκριτικά με όσα γεννήθηκαν ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, σηματοδοτώντας πρόοδο ύστερα από δύο συνεχή χρόνια μείωσης κυρίως λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Το προσδόκιμο ζωής στη γέννηση για τα νεογέννητα του 2022 ήταν 77,5 έτη, από 76,4 το 2021 αλλά και πάλι χαμηλότερα από τα 78,8 έτη για τα μωρά που γεννήθηκαν το 2019, σύμφωνα με στοιχεία των αμερικανικών Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Νόσων (CDC).

Θα χρειαστεί «κάποιος χρόνος για να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν το 2019 πριν από την πανδημία», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Άριας, ερευνήτρια των CDC που εργάστηκε στη μελέτη αυτή.

Η μελέτη εκτιμά το προσδόκιμο ζωής των μωρών εάν οι συνθήκες θνησιμότητας που υφίσταντο όταν γεννήθηκαν πρόκειται να διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

«Υπήρχαν θετικά συμπεράσματα από όλες τις απόψεις…όλες οι ομάδες με βάση τη φυλή και το φύλο είχαν αυξήσεις στο προσδόκιμο ζωής», δήλωσε η Άριας.

Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε πάνω από τα επίπεδα του 2021 για το μεγαλύτερο μέρος των νεογέννητων μη ισπανόφωνων οικογενειών, με καταγωγή από τους Ινδιάνους της Αμερικής ή από γηγενείς της Αλάσκας, κατά 2,3 έτη, από τα 65,6 στα 67,9, ενώ ακολουθούν με αύξηση κατά 2,2 έτη τα μωρά από ισπανόφωνες οικογένειες από τα 77,8 στα 80.

Οι μαύροι, μη ισπανόφωνοι Αμερικανοί, που επηρεάστηκαν δυσανάλογα από την πανδημία, είδαν το προσδόκιμο ζωής να αυξάνεται κατά 1,6 έτος, από τα 71,2 στα 72,8, κυρίως χάρη στη μείωση της θνητότητας λόγω COVID-19, καθώς και στις μειώσεις των θανάτων από καρδιακά νοσήματα, αυτοκτονίες, διαβήτη και καρκίνο.

Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε κατά 1 έτος για τα ασιατικής καταγωγής, μη ισπανόφωνα βρέφη στα 84,5 έτη και κατά 0,8 έτος για τα λευκά, μη ισπανόφωνα μωρά στα 77,5.

Σε όλες τις ομάδες, οι προηγούμενες μειώσεις στη θνητότητα λόγω COVID αποτελούσαν εξήγηση για πάνω από το 80% των αυξήσεων στο προσδόκιμο ζωής, σύμφωνα με τη μελέτη.

Όπως συνήθως, το προσδόκιμο ζωής παραμένει μεγαλύτερο για τις γυναίκες. Το 2020, η διαφορά μεταξύ των φύλων έφθασε τα 6 έτη, ένα επίπεδο που έχει να καταγραφεί από το 1996. Το 2022, η διαφορά αυτή μειώθηκε στα 5,4 έτη, από 5,8 έτη το 2021.

Τα στοιχεία για το 2022 είναι προσωρινά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξουν και υπόκεινται σε αρκετούς περιορισμούς, όπως η διαφορά στο πότε είναι ο προβλεπόμενος χρόνος για την κατάθεση πιστοποιητικών θανάτου σε κάποιες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

