Η Ιαπωνία άρχισε σήμερα πειραματικά την ελεύθερη πώληση αντισυλληπτικών χαπιών της επόμενης ημέρας για τα οποία χρειάζεται συνήθως ιατρική συνταγή στη χώρα, ένα μικρό βήμα για το οποίο οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων λένε πως είναι υπερβολικά περιορισμένο.

Στο πλαίσιο αυτού του πιλοτικού προγράμματος, το χάπι της επείγουσας αντισύλληψης, το οποίο μπορεί να αποτρέψει μια κύηση αν ληφθεί μέσα σε 72 ώρες μετά τη σεξουαλική επαφή, αλλά του οποίου η αποτελεσματικότητα μειώνεται με το χρόνο, είναι διαθέσιμο σε 145 φαρμακεία σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την Ιαπωνική Φαρμακευτική Ένωση (JPA).

Οι ενώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων επικρίνουν εδώ και καιρό το γεγονός ότι τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης δεν είναι διαθέσιμα στην Ιαπωνία παρά μόνο με συνταγή, την οποία μπορεί κάποιος να πάρει μόνο επισκεπτόμενος ένα γιατρό.

Σύμφωνα με τις ενώσεις, αυτό μπορεί να αποθαρρύνει πολλές γυναίκες, ιδιαίτερα τα θύματα βιασμού ή τις έφηβες, να επιχειρήσουν να προμηθευθούν το χάπι της επόμενης ημέρας, ακόμη και για πρακτικούς λόγους, καθώς πολλά ιατρεία είναι κλειστά το βράδυ και το σαββατοκύριακο.

Στο πλαίσιο αυτού του ιαπωνικού πειράματος, το οποίο πρόκειται να διαρκέσει έως το τέλος Μαρτίου, οι γυναίκες που επιθυμούν να προμηθευθούν αυτό το μέσο αντισύλληψης, το οποίο πωλείται έναντι 7.000 ως 9.000 γεν (από 43 έως 55 ευρώ), θα πρέπει να παρουσιάζουν μια ταυτότητα και να λαμβάνουν το φάρμακο ενώπιον του φαρμακοποιού, διευκρινίζεται στον ιστότοπο της JPA.

Η ελάχιστη ηλικία ορίζεται στα 16 χρόνια και οι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα γονέα ή ένα κηδεμόνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Υποστηρικτές του προγράμματος πολιτών «Επείγουσα αντισύλληψη στο φαρμακείο» έκριναν εντούτοις ότι η εν λόγω δοκιμή διεξάγεται σε υπερβολικά περιορισμένη κλίμακα καθώς, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, δεν αφορά παρά μόλις «το 0,2% των 60.000 φαρμακείων που διαθέτει η Ιαπωνία».

Η υποχρεωτική γονική συγκατάθεση για τις ανήλικες αποτελεί επίσης μεγάλο εμπόδιο, σύμφωνα με την Ασούκα Σομέγια, ένα από τα μέλη της συλλογικότητας.

«Πολλές είναι αυτές που λένε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν στους γονείς τους για μια ενδεχόμενη εγκυμοσύνη. Θα είναι δύσκολο, αν θα πρέπει να τους μιλήσουν για τις σεξουαλικές εμπειρίες τους», λέει η Σομέγια.

«Ζητήσαμε και πάλι από το υπουργείο Υγείας να κάνει το χάπι πλήρως και γρήγορα διαθέσιμο στα φαρμακεία» χωρίς περιορισμούς, πρόσθεσε η ίδια.

Το πείραμα αυτό αποφασίσθηκε έπειτα από φετινή έρευνα του ιαπωνικού υπουργείου Υγείας, κατά την οποία το 97% των 46.000 προσώπων που ερωτήθηκαν, τάχθηκαν υπέρ αυτού του μέτρου.

Το χάπι της επόμενης ημέρας είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε περίπου 90 χώρες στον κόσμο, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά στον ιστότοπό του πως η επείγουσα αντισύλληψη «πρέπει να περιλαμβάνεται συστηματικά σε όλα τα εθνικά προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

