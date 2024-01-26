Την πρώτη «καινοφανή» εξέταση αίματος παγκοσμίως που μπορεί να διαγνώσει ορισμένους τύπους καρκίνου του εγκεφάλου, ανακάλυψαν Βρετανοί επιστήμονες .

Ερευνητές στο Brain Tumor Research Centre of Excellence, το οποίο διοικείται από το Imperial College London και το Imperial College Healthcare NHS Trust, πραγματοποίησαν τις πρώτες μελέτες για να αξιολογήσουν εάν το τεστ μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια τους νευρογλοιακούς όγκους, συμπεριλαμβανομένων: το γλοιοβλάστωμα (GBM), το πιο κοινό διαγνωσμένος τύπος όγκου εγκεφάλου υψηλού βαθμού σε ενήλικες. αστροκυτώματα και ολιγοδενδρογλοιώματα.

Βρήκαν ότι το τεστ είχε «υψηλή αναλυτική ευαισθησία, ειδικότητα και ακρίβεια», σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Cancer.

Το απλό τεστ θα μπορούσε να μειώσει την ανάγκη για επεμβατική και επικίνδυνη χειρουργική επέμβαση που απαιτείται σήμερα για τη διάγνωση ορισμένων όγκων του εγκεφάλου, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε έγκαιρη διάγνωση, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να επιταχύνει τη θεραπεία και ενδεχομένως να αυξήσει τα ποσοστά επιβίωσης για ασθενείς με μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου του εγκεφάλου.

Οι ειδικοί σε όγκους εγκεφάλου χαιρέτησαν τα νέα, λέγοντας ότι το τεστ είναι οικονομικό και θα ήταν εύκολο να εισαχθεί στις κλινικές.

Οι ειδικοί είπαν ότι η υγρή βιοψία θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη για ασθενείς με «μη προσβάσιμους» όγκους εγκεφάλου, οι οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την έναρξη της θεραπείας το συντομότερο δυνατό.

Η εξέταση αίματος TriNetra-Glio, από την Datar Cancer Genetics, λειτουργεί απομονώνοντας τα νευρογλοιακά κύτταρα που έχουν απελευθερωθεί από τον όγκο και βρίσκονται να κυκλοφορούν στο αίμα. Τα απομονωμένα κύτταρα στη συνέχεια χρωματίζονται και μπορούν να αναγνωριστούν με μικροσκόπιο.

Ο Δρ Nelofer Syed, ο οποίος ηγείται του Κέντρου Ερευνών για Όγκους Εγκεφάλου στο Imperial, δήλωσε: «Μια μη επεμβατική, φθηνή μέθοδος για την έγκαιρη ανίχνευση όγκων του εγκεφάλου είναι κρίσιμη για βελτιώσεις στη φροντίδα των ασθενών. Οι επιστήμονες ελπίζουν τώρα να διεξαγάγουν μεγαλύτερες μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο για να επικυρώσουν τα αποτελέσματα, και εάν είναι επιτυχείς, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι ασθενείς θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το νέο τεστ σε μόλις δύο χρόνια.

Οι επιστήμονες ελπίζουν τώρα να διεξαγάγουν μεγαλύτερες μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο για να επικυρώσουν τα αποτελέσματα, και εάν είναι επιτυχείς, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι ασθενείς θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το νέο τεστ σε μόλις δύο χρόνια.

