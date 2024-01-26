Οι γυναίκες που εκτίθενται σε τοξικά μέταλλα μπορεί να εμφανίσουν πρόωρη γήρανση των ωοθηκών τους

Οι γυναίκες μέσης ηλικίας που εκτίθενται σε τοξικά μέταλλα μπορεί να έχουν λιγότερα ωάρια στις ωοθήκες τους, καθώς πλησιάζουν στην εμμηνόπαυση, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism».

Τα βαρέα μέταλλα, όπως το αρσενικό, το κάδμιο, ο υδράργυρος και ο μόλυβδος, βρίσκονται συνήθως στο πόσιμο νερό, στη ρύπανση του αέρα και σε μολυσμένα τρόφιμα και θεωρούνται χημικές ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό μας σύστημα. Οι ερευνητές μελέτησαν 549 μεσήλικες γυναίκες που περνούσαν στην εμμηνόπαυση και είχαν ενδείξεις για έκθεση σε βαρέα μέταλλα στα δείγματα ούρων τους. Ανέλυσαν δεδομένα από εξετάσεις αίματος για τα επίπεδα της ορμόνης AMH, που αποτελεί δείκτη για τα αποθέματα των ωοθηκών, έως και δέκα χρόνια πριν από τις τελευταίες περιόδους των γυναικών.

Εντόπισαν ότι η ευρεία έκθεση σε βαρέα μέταλλα μπορεί να συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα της ορμόνης AMH, δηλαδή με την πρόωρη γήρανση των ωοθηκών, και προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη γήρανση αυτή, όπως εξάψεις, εξασθένηση των οστών και οστεοπόρωση, υψηλότερες πιθανότητες καρδιακών παθήσεων και γνωστική εξασθένηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

