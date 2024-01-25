H καθηγήτρια πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ, Αναστασία Κοτανίδου, μίλησε στην ΕΡΤ για τον κορωνοϊό, τον εμβολιασμό, την "επιθετική" γρίπη, αλλά και την κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας.

«Η περίοδος των γιορτών ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις με νόσηση covid-19 και είχαμε και μία μικρή πίεση στο σύστημα υγείας. Ευτυχώς οι Μονάδες Εντατικής θεραπείας δεν πιέστηκαν πάρα πολύ, όμως τα νοσοκομεία πιέστηκαν από την προσέλευση των ασθενών στα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία με covid-19 κι αυτός ήταν ο λόγος που είπαμε να επισπεύσουμε λίγο τον εμβολιασμό των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες» τόνισε η κα Κοτανίδου, σχολιάζοντας το νέο σποτ του υπουργείου Υγείας.

Το ευτυχές, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι έχει αρχίσει ήδη να αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που απευθύνεται στα εμβολιαστική κέντρα για ένα εμβολιαστεί. «Ευτυχώς έχουμε αρκετά εμβολιαστικά κέντρα στη χώρα μας και δεν υπάρχει μεγάλη αναμονή. Δηλαδή σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο να κλείσεις ένα άμεσο ραντεβού για να κάνεις το επικυρωμένο εμβόλιο. Τα ποσοστά αυξάνονται» σημείωσε.

Όσον αφορά την εικόνα στη χώρα μας, όσον αφορά στα κρούσματα και τις σοβαρές νοσηλείες, φάνηκε καθησυχαστική.

«Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ πιο ήπια από ότι τον προηγούμενη μήνα. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και τα περιστατικά τα οποία μπαίνουν στα νοσοκομεία. Ένα ποσοστό μπαίνει ουσιαστικά γιατί πιο πολύ ανησυχεί. Δεν έχει πάρει εγκαίρως τα αντιικά φάρμακα, τα οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι διαθέσιμα στη χώρα μας και πρέπει όλοι οι άνθρωποι άνω των 65, που έχουν υποκείμενα νοσήματα, να τα παίρνουν άμεσα. Το ποσοστό όμως έχει μειωθεί αρκετά. Δηλαδή εκεί που είχαμε φτάσει 1.700 νοσηλείες στη χώρα, τώρα είμαστε σε ένα επίπεδο αρκετά κάτω από τα 1.000” τόνισε και σημείωσε ότι στις μονάδες Εντατικής Θεραπείας έχουμε πολύ μικρό ποσοστό εισαγωγών. “Δηλαδή τα κρεβάτια των εντατικών σε ότι αφορά την covid-19 είναι πολύ λίγα αυτά τα οποία είναι καλυμμένα. Έχουμε περίπου 60 – 65 διασωληνωμένους σε όλη τη χώρα»

Η κα Κοτανίδου έκρουσε όμως τον κώδωνα κινδύνου και για την γρίπη, τονίζοντας ότι είναι πάρα πολύ βαριά, πάρα πολύ επιθετική.

«Και επειδή είμαστε σχετικά παρθένοι σε ότι αφορά τις λοιμώξεις από διάφορες άλλες ιώσεις, φέτος η γρίπη έχει και αρκετά βαριά περιστατικά. Δηλαδή βλέπουμε μία γρίπη που οδηγεί αρκετούς ανθρώπους στα νοσοκομεία» δήλωσε.

Πηγή: ΕΡΤ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.