Εξέταση αίματος δείχνει εάν τα όργανα γερνούν γρήγορα ή αργά

Μια εξέταση αίματος είναι ικανή να μας δείξει πόσο γρήγορα γερνούν τα εσωτερικά όργανά μας, ακόμη και να προβλέψουμε ποια από αυτά μπορεί σύντομα να παρουσιάσουν προβλήματα, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Όπως μεταδίδει το BBC η ομάδα υποστηρίζει ότι με το τεστ αυτό μπορεί να παρακολουθεί την υγεία σε 11 βασικά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς, του εγκεφάλου και των πνευμόνων. Έπειτα από δοκιμές σε χιλιάδες ενήλικες, κυρίως μεσήλικες ή μεγαλύτερους, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένας στους πέντε υγιείς ενήλικες ηλικίας άνω των 50 ετών μπορεί να έχει τουλάχιστον ένα όργανο που γερνά γρήγορα.

Και ένας έως δύο στους 100 μπορεί να έχει πολλά όργανα που έχουν μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με τη γενέθλια ηλικία του.

Η γνώση ότι ορισμένα μας όργανα γερνούν πιο γρήγορα θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό προβλημάτων υγείας που μπορεί να διαφαίνονται, λένε οι ερευνητές στο περιοδικό Nature.

Χάσμα ηλικίας οργάνων

Για παράδειγμα, μια καρδιά «γερασμένη» αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ ένας εγκέφαλος που γερνά ταχέως μπορεί να είναι πιο επιρρεπής στην άνοια.

Στη μελέτη, η γρήγορη γήρανση ενός ή περισσότερων οργάνων συνδέθηκε με υψηλότερο κίνδυνο ορισμένων ασθενειών και θανάτου τα επόμενα 15 χρόνια.

Τα μέρη του σώματος που έλεγξαν περιλαμβάνουν:

-Εγκέφαλος

-Καρδιά

-Συκώτι

-Πνεύμονας

-Εντερο

-Νεφρό

-Λίπος

-Αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίες)

-Ανοσοποιητικός ιστός

-Μυς

-Πάγκρεας

Η εξέταση αίματος αναζητά τα επίπεδα χιλιάδων πρωτεϊνών ώστε να δώσουν ενδείξεις σχετικά με το ποια όργανα γερνούν με διαφορετικούς ρυθμούς.

Οι ερευνητές εκπαίδευσαν έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης για να κάνουν τις προβλέψεις χρησιμοποιώντας πολλά αποτελέσματα εξετάσεων αίματος και δεδομένα ασθενών.

Ένας από τους ερευνητές, ο Δρ Tony Wyss-Coray, εξήγησε: «Όταν συγκρίναμε τη βιολογική ηλικία καθενός από αυτά τα όργανα για κάθε άτομο με τα αντίστοιχά του σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων χωρίς εμφανείς σοβαρές ασθένειες, βρήκαμε ότι το 18,4% των ατόμων ηλικίας 50 ετών ή μεγαλύτεροι είχαν τουλάχιστον ένα όργανο που γερνούσε σημαντικά πιο γρήγορα από τον μέσο όρο. Ανακαλύψαμε ότι αυτά τα άτομα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για ασθένεια στο συγκεκριμένο όργανο τα επόμενα 15 χρόνια».

Το πανεπιστήμιο έχει πλέον υποβάλει τα έγγραφα για να κατοχυρώσει το τεστ, σε περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να πωληθεί στο μέλλον. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να ελεγχθεί πόσο αποτελεσματικό είναι το τεστ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.