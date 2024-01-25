ΕΟΔΥ: 73 θάνατοι από COVID, 8 από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Εβδομήντα τρεις θάνατοι από Covid-19 και 8 από γρίπη καταγράφηκαν την εβδομάδα 15 Ιανουαρίου 2024 – 21 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, o αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 69 και παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες. Παράλληλα, η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 8 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και εμφάνισε σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 19 νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν 8 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την

προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με την

προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Ο αριθμός των εισαγωγών (n=842) παρουσίασε μείωση 45% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό

εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=1.539) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών

την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=1.535).

✓ Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=29) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό

νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=32) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των

διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=51).

✓ Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 69.

✓ Καταγράφηκαν 73 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 87 έτη (εύρος 52-97 έτη). Ο αριθμός των θανάτων

παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες

(n=101) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=183)

✓ Την εβδομάδα 51 και 52, η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η JN.1 κυμαινόμενη γύρω στο 50%,

ακολουθούμενη από την EG.5 (30%)

✓ Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 8

από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της

επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και εμφάνισε σημαντική μείωση σε σχέση με την

προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Καταγράφηκαν 19 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν 8 νέοι θάνατοι από

εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Δηλώθηκαν αναδρομικά 2 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά

επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 02/2024.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 03/2024 νοσηλεύτηκαν 85 άτομα με εργαστηριακά

επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 25 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 03/2024 έχουν τυποποιηθεί 235 στελέχη γρίπης,

προερχόμενα από νοσοκομειακά δείγματα και από δείγματα Sentinel κοινότητας, εκ των οποίων τα 232 (99%)

ήταν τύπου Α και 3 (1%) τύπου Β.

✓ Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 214 στελέχη τύπου Α. Τα 198 (92,5%)

ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 16 (7,5%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

✓ H θετικότητα RSV στα δείγματα Sentinel ΠΦΥ παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

Πηγή: skai.gr

