Η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λαχανικά, όσπρια και ξηρούς καρπούς και χαμηλή σε γαλακτοκομικά και κρέας συνδέεται με 39% χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης Covid-19, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης «BMJ Nutrition Prevention & Health».

Η έρευνα έγινε σε 702 ενήλικες την περίοδο Μαρτίου-Ιουλίου 2022. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με τις συνήθεις διατροφικές τους συνήθειες και τη συχνότητα που κατανάλωναν τις ομάδες τροφίμων, καθώς και τον τρόπο ζωής και το ιατρικό ιστορικό τους. Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες: παμφάγων ή διατροφής κυρίως φυτικής προέλευσης. Η ομάδα φυτικής διατροφής διαιρέθηκε περαιτέρω σε όσους έτρωγαν κρέας τρεις ή λιγότερες φορές την εβδομάδα και σε χορτοφάγους και βίγκαν.

Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην ηλικία και το φύλο μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο, οι παμφάγοι ανέφεραν υψηλότερο ποσοστό ιατρικών παθήσεων και χαμηλότερα ποσοστά σωματικής δραστηριότητας, ενώ και οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι ήταν περισσότεροι στην ομάδα αυτή, όλοι παράγοντες που σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης από Covid-19 και σοβαρότερα συμπτώματα.

Συνολικά, 330 άτομα δήλωσαν ότι είχαν προσβληθεί από Covid-19, από τους οποίους οι 224 δήλωσαν ότι είχαν ήπια συμπτώματα και οι 106 μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα. Οι παμφάγοι είχαν σημαντικά υψηλότερη αναφερόμενη συχνότητα εμφάνισης του Covid-19 σε σχέση με τις ομάδες φυτικής διατροφής (52% έναντι 40%). Επιπλέον, ήταν πιο πιθανό να είχαν μέτρια έως σοβαρή λοίμωξη, 18% έναντι 11%. Δεν υπήρχε, ωστόσο, διαφορά στον πόσο καιρό διήρκεσαν τα συμπτώματα.

Μετά τη συνεκτίμηση των παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάζουν, όπως το βάρος, οι προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις και τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι ακολουθούσαν συχνότερα χορτοφαγική και βίγκαν διατροφή είχαν 39% λιγότερες πιθανότητες να μολυνθούν από ό,τι οι παμφάγοι. Αντίθετα, δεν εντόπισαν διαφορά στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων μεταξύ των ομάδων παμφάγων και χορτοφαγικής διατροφής.

Οι ερευνητές προτείνουν ως εξήγηση για τα ευρήματά τους ότι ίσως η κυρίως χορτοφαγική διατροφή να παρέχει περισσότερα θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθούν στην καταπολέμηση των ιογενών λοιμώξεων. «Τα φυτικά διατροφικά πρότυπα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυτοστερόλες και πολυφαινόλες, που επηρεάζουν θετικά διάφορους τύπους κυττάρων, οι οποίοι εμπλέκονται στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και παρουσιάζουν άμεσες αντιικές ιδιότητες», σημειώνουν.

Ωστόσο, τονίζουν ότι πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να τεκμηριώσει αιτιώδεις παράγοντες. Καταλήγουν, πάντως, ότι υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων ευρημάτων και των ευρημάτων άλλων μελετών συνίσταται να ακολουθούνται χορτοφαγικά διατροφικά πρότυπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

