Έκτακτη ενημέρωση αύριο, Τετάρτη, στο υπουργείο Υγείας για την πορεία του κορωνοϊού

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας, αύριο Τετάρτη στις 11.30 το πρωί θα δοθεί συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Υγείας για την πορεία του κορωνοϊού.
Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ & Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου και η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, κ. Αναστασία Κοτανίδου θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου αύριο, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, στις 11:30 π.μ., στο Υπουργείο Υγείας (ισόγειο, Αίθουσα Τύπου), σχετικά με την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα μας.
