Έρευνα: Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι παχύσαρκοι στον πλανήτη

Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι παχύσαρκοι, σύμφωνα με παγκόσμιες εκτιμήσεις που δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet και παρουσιάζει το BBC.

Εξ αυτών περίπου 880 εκατομμύρια είναι ενήλικες και 159 εκατομμύρια είναι παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία του 2022.

Τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας σημειώνονται στην Τόνγκα και στην Αμερικανική Σαμόα για τις γυναίκες και στην Αμερικανική Σαμόα και στο Ναουρού για τους άνδρες, όπου περίπου το 70-80% των ενηλίκων είναι παχύσαρκοι.

Η διεθνής ομάδα επιστημόνων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ζητώντας μεγάλες αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.

Η παχυσαρκία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών σοβαρών προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, του διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Κατάταξη των παγκόσμιων ποσοστών παχυσαρκίας (το ποσοστό του πληθυσμού που ταξινομείται ως παχύσαρκος, αφού ληφθούν υπόψη οι διαφορές ηλικίας), οι ερευνητές βρήκαν:

Οι ΗΠΑ έρχονται στη 10η θέση για τους άνδρες και στην 36η για τις γυναίκες

Η Ινδία κατατάσσεται στη 19η χαμηλότερη θέση για τις γυναίκες και στην 21η χαμηλότερη για τους άνδρες

Η Κίνα είναι 11η χαμηλότερη για τις γυναίκες και 52η χαμηλότερη για τους άνδρες

Πηγή: skai.gr

