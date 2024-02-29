ΕΟΔΥ: 18 νεκροί από κορωνοϊό, και 8 από γρίπη Α – Επικρατεί η υποπαραλλαγή ΒΑ.2 της Όμικρον

Οχτώ θανάτους και πέντε σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ στην επιδημιολογική του έκθεση για το διάστημα 19-25 Φεβρουαρίου.

Σε ό,τι αφορά τον κορωνοϊό καταγράφηκαν 18 θάνατοι. Πάντως, ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες​.

Η συχνότερη υποπαραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η JN.1 (83%).

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρέμεινε σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων για κορωνοϊό παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των εισαγωγών (n=298) παρουσίασε μείωση 31% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=433) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=1.063).

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=5) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=6) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=29). Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 30.

Καταγράφηκαν 18 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 87 έτη (εύρος 49-89 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=42) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=94).

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η JN.1 (83%) ακολουθούμενη από την EG.5 (6%) (τελευταία διαθέσιμα δεδομένα).

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 στις 6 από τις 7 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και εμφάνισε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η θετικότητα των δειγμάτων SARI παρουσίασε επίσης αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 5 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 8 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά 2 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δηλώθηκε αναδρομικά ένας θάνατος εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν νοσηλευθεί 128 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 58 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Έχουν τυποποιηθεί 547 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 499 (91%) ήταν τύπου Α και 48 (9%) τύπου Β. Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 467 στελέχη τύπου Α. Τα 432 (92,5%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 35 (7,5%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

H θετικότητα RSV παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

