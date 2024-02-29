Ακανόνιστα γεύματα και ηλεκτρονικό τσιγάρο, «ένοχα» για πονοκεφάλους στους νέους

Τα ακανόνιστα γεύματα, όπως η παράλειψη του πρωινού, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο συχνών πονοκεφάλων στα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ηλεκτρονικό τεύχος του ιατρικού περιοδικού της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας «Neurology».

Με συχνούς πονοκεφάλους σχετίζεται και η χρήση και έκθεση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα για τις ηλικίες 12-17 ετών.

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν σχεδόν πέντε εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι, 5-17 ετών, που συμμετείχαν σε μεγάλη καναδική έρευνα υγείας.

Ρωτήθηκαν αν είχαν βιώσει πονοκεφάλους κατά τους προηγούμενους έξι μήνες και πόσο συχνά.

Στη μελέτη οι συχνοί πονοκέφαλοι ορίστηκαν ως εμφανιζόμενοι περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα.

Περίπου το 6% είχαν πονοκεφάλους περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα.

Επίσης, ρωτήθηκαν για διάφορους παράγοντες του τρόπου ζωής τους, όπως τον χρόνο χρήσης της οθόνης, τις ώρες ύπνου και τα γεύματα. Αξιολογήθηκαν το άγχος και οι διαταραχές της διάθεσης.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πόσες φορές την τελευταία εβδομάδα έφαγαν πρωινό και πόσο συχνά κάθισαν να δειπνήσουν με την οικογένειά τους, για συνολικά 14 γεύματα.

Όπως διαπιστώθηκε, όσοι αντιμετώπιζαν συχνούς πονοκεφάλους, είχαν κατά μέσο όρο εννιά τέτοια γεύματα την εβδομάδα σε σύγκριση με δώδεκα γεύματα κατά μέσο όρο για τα παιδιά που είχαν έναν ή κανένα πονοκέφαλο την εβδομάδα.

Μετά την προσαρμογή για παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο και παράγοντες του τρόπου ζωής, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που έτρωγαν τακτικά πρωινό και δείπνο με την οικογένειά τους είχαν 8% χαμηλότερο κίνδυνο συχνών πονοκεφάλων από εκείνους που δεν έτρωγαν τακτικά γεύματα.

Οι συμμετέχοντες ηλικίας 12-17 ετών ρωτήθηκαν επίσης πόσο συχνά έκαναν χρήση ουσιών, όπως αλκοόλ, τσιγάρα, ηλεκτρονικά τσιγάρα και κάνναβη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα καθημερινά είχαν διπλάσιες πιθανότητες συχνών πονοκεφάλων σε σύγκριση με όσους δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Αντίθετα, οι ερευνητές δεν βρήκαν σύνδεση των πονοκεφάλων με τον ύπνο, τον χρόνο οθόνης και τη χρήση άλλων ουσιών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες με διαταραχές άγχους και διάθεσης είχαν διπλάσιο κίνδυνο συχνών πονοκεφάλων σε σχέση με εκείνους που δεν είχαν διαταραχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.