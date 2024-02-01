Οι πόνοι αυτοί προκαλούνται είτε από οξείς τραυματισμούς -όπως είναι η ρήξη μηνίσκου, η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και η ρήξη του αρθρικού χόνδρου- είτε από εκφύλιση της άρθρωσης (αρθρίτιδα).

Απαραίτητη είναι η άμεση αντιμετώπιση και θεραπεία, γιατί αλλιώς ο πόνος και η δυσκολία στην κίνηση του γόνατος μπορεί να επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου με αποτέλεσμα να χαλάσει η ποιότητα της ζωής των πασχόντων. Όταν δε, δεν αντιμετωπίζονται συντηρητικά, συστήνεται χειρουργική αντιμετώπιση.

«Οι εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων και τραυματισμών του γόνατος αφορούν στις τεχνικές, στην τεχνολογία και στα υλικά. Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές με τις μικρές οπές/τομές που τραυματίζουν ελάχιστα τους ιστούς, η ρομποτική και η ψηφιακή τεχνολογία, τα νεότερα υλικά μεγάλης αντοχής και τα αναισθησιολογικά πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης (fast- track) προσφέρουν άμεση κινητοποίηση του γόνατος (λίγη ώρα μετά το χειρουργείο), ελάχιστο πόνο, νοσηλεία από λίγες ώρες μέχρι μία (1) ημέρα (ανάλογα με την επέμβαση), γρηγορότερη αποκατάσταση και οριστική αντιμετώπιση του πόνου στο γόνατο», τονίζει ο κ. Αναστάσιος Δεληγεώργης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός-Αθλητίατρος Αναπληρωτής Διευθυντής Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, Πιστοποιημένος στη χρήση του ρομποτικού ΜΑΚΟ ΙOC Diploma in Sports Medicine.

«Έτσι αποφεύγονται τα μεγάλα και πολύωρα χειρουργεία με τις μεγάλες τομές, την πολυήμερη νοσηλεία και τη δύσκολη αποκατάσταση» προσθέτει. Στη συνέχεια ο κ. Δεληγεώργης εξηγεί την αντιμετώπιση κάθε βλάβης του γόνατος, αναφέροντας και τα οφέλη που προσφέρουν στον ασθενή οι νέες τεχνικές:

Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση Ρήξης Μηνίσκου

Οι μηνίσκοι είναι δύο ινοχόνδρινοι σχηματισμοί που παίζουν σημαντικό προστατευτικό ρόλο, κατανέμοντας ομοιόμορφα τα φορτία και απορροφώντας τους κραδασμούς. Η ρήξη μηνίσκου είναι ένας από τους πιο συχνούς τραυματισμούς στο γόνατο. Μετά από μια οξεία ρήξη (και όχι μια χρόνια εκφύλιση) οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα την βλάβη.

«Οι τελευταίες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες έχουν σκοπό τη διατήρηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος του μηνίσκου και όταν είναι εφικτό, την επιδιόρθωση του με συρραφή, αντί της αφαίρεσης των τραυματισμένων περιοχών. Η διατήρηση του μηνίσκου βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του γόνατος και στην αποφυγή ανάπτυξης αρθρίτιδας.

Όταν όμως η ρήξη εντοπίζεται σε περιοχή που δεν αιματώνεται και δεν είναι δυνατή η συρραφή της, τότε αφαιρείται μόνο το κατεστραμμένο τμήμα (μερική μηνισκεκτομή), διατηρώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του μηνίσκου ακέραιο.

Η αντιμετώπιση γίνεται με αρθροσκόπηση, μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, χωρίς να χρειάζεται νοσηλεία. Με την αρθροσκόπηση, ο ορθοπαιδικός χειρουργός μέσα από δύο (2) οπές λίγων χιλιοστών (δηλαδή όχι ανοιχτό χειρουργείο), με τη βοήθεια μίας μικροσκοπικής κάμερας (αρθροσκόπιο) και ειδικών μικροεργαλείων, εντοπίζει τις βλάβες, επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο αντιμετώπισης και τις επιδιορθώνει. Το χειρουργημένο μέλος κινητοποιείται άμεσα μόλις περάσει η επήρεια της νάρκωσης και ο ασθενής επιστρέφει σπίτι του την ίδια ημέρα» αναφέρει.

Χειρουργική αντιμετώπιση Ρήξης Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ)

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας βασικός σύνδεσμος, σημαντικός για τη σταθερότητα του γόνατος. Μετά από ρήξη του, υπάρχει αστάθεια που μπορεί να οδηγήσει σε μικροτραυματισμούς που με τη σειρά τους να καταλήξουν στην εμφάνιση αρθρίτιδας, δηλαδή σε καταστροφή του γόνατος.

«Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι κι εδώ αρθροσκοπική («συνδεσμοπλαστική» πρόσθιου χιαστού συνδέσμου) δια μέσου οπών λίγων χιλιοστών, δηλαδή χωρίς να ανοιχτεί η άρθρωση του γόνατος. Περιλαμβάνει την αντικατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου που υπέστη ρήξη, συνήθως με τη χρήση μοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή.

Η εφαρμογή της εξελιγμένης αρθροσκοπικής τεχνικής All INSIDE παρουσιάζει ακόμα καλύτερα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα», επισημαίνει και συνεχίζει: «πρόκειται για μία ακόμα λιγότερο παρεμβατική τεχνική που:

• Προκαλεί μικρότερο τραυματισμό των ιστών

• Αντικαθιστά τον κομμένο χιαστό με ένα μόνο τένοντα (μόσχευμα) των οπίσθιων μηριαίων του ασθενούς αντί για δύο (διασώζεται έτσι ένας τένοντας από τη χρήση του ως μόσχευμα)

• Γίνεται μικρότερη οστική αφαίρεση

• Μπορεί να εφαρμοστεί και στους εφήβους που ακόμα δεν είναι σκελετικά ώριμοι».

Οφέλη της ALLINSIDE για τον ασθενή

Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος

Ταχύτερη και ισχυρότερη ενσωμάτωση του μοσχεύματος στα οστά

Ταχύτερη και καλύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση

Εξαιρετική σταθερότητα του γόνατος

Χειρουργική αντιμετώπιση Αρθρίτιδας

Όταν μιλάμε για αρθρίτιδα εννοούμε την πλήρη καταστροφή της άρθρωσης, δηλαδή τη φθορά των χόνδρων που καλύπτουν τα οστά και των μαλακών μορίων που την περιβάλλουν.

«Η αρθροπλαστική γόνατος ενδείκνυται για ασθενείς που υποφέρουν από προχωρημένη αρθρίτιδα σε τέτοιο βαθμό ώστε να επηρεάζεται σημαντικά η ποιότητα της ζωής τους. Πρόκειται για μια χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης των κατεστραμμένων επιφανειών της άρθρωσης με τεχνητή πρόθεση.

Η αρθροπλαστική του γόνατος μπορεί να γίνει με πολύ μεγάλη ακρίβεια χάρη στα προηγμένα ψηφιακά και ρομποτικά συστήματα.

Αρχικά, ο ορθοπαιδικός χειρουργός εισάγει στον υπολογιστή μια τρισδιάστατη αξονική τομογραφία που γίνεται στον ασθενή από το μέλος που θα χειρουργηθεί. Στη συνέχεια, σχεδιάζει στον υπολογιστή την επέμβαση ανάλογα με τη μοναδική ανατομία του κάθε ασθενούς. Την ώρα του χειρουργείου με τη βοήθεια ενός ρομποτικού βραχίονα εκτελεί την επέμβαση ακριβώς όπως την είχε σχεδιάσει, χωρίς κανένα περιθώριο λάθους», καταλήγει ο κ. Δεληγιώργης.

Πλεονεκτήματα ρομποτικής αρθροπλαστικής γόνατος

• Υψηλή ακρίβεια (χιλιοστού) τοποθέτησης εμφυτευμάτων χάρη στον εξατομικευμένο, 3D προεγχειρητικό σχεδιασμό και τη ρομποτική υποβοήθηση κατά την επέμβαση

• Δυνατότητα εκτίμησης συνδεσμικής σταθερότητας διεγχειρητικά

• Μικρότερη καταστροφή οστού και μαλακών μορίων

• Λιγότερη απώλεια αίματος

• Ελαχιστοποίηση επιπλοκών και ανάγκης επαναπέμβασης

• Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος

• Μικρότερος χρόνος νοσηλείας

• Ταχύτερη κινητοποίηση και αποκατάσταση

*Στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ με το τελευταίας γενιάς σύστημα ρομποτικής υποβοήθησης ΜΑΚΟ, μπορούν να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος αλλά και ισχίου, με μεγάλη ακρίβεια (χιλιοστού) και ελάχιστη επεμβατικότητα. Επίσης, τα νεότερα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα τεχνητά εμφυτεύματα είναι πολύ ανθεκτικά και συμβατά με τον οργανισμό για μακροχρόνια αποτελέσματα.

**Οι επεμβάσεις αυτές συστήνεται να διενεργούνται από πιστοποιημένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς στη χρήση του ρομποτικού ΜΑΚΟ.



