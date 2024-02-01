Mήπως έχετε πάθει burnout; Ειδικά αιματολογικά check up από τα Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot για όλο το Φεβρουάριο

Τα Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot παρέχουν σε προνομιακή τιμή ένα ολοκληρωμένο πακέτο ελέγχου της κόπωσης, της ατονίας αλλά και των κενών μνήμης που δυσκολεύουν την καθημερινότητα σας. Συγκεκριμένα προσφέρουν:

Check up για κόπωση και ατονία στα 35€ .

Περιλαμβάνει:

• Γενική Αίματος

• Σάκχαρο

• Φερριτίνη

• Κάλιο

• Νάτριο

• Ασβέστιο

• TSH

Check up για κενά μνήμης στα 59€.

Περιλαμβάνει:

• Βιταμίνη Α

• Βιταμίνη Β12

• Βιταμίνη C

• Φυλλικό Οξύ

Η προσφορά ισχύει έως 29/02/2024

Τηλ. επικοινωνίας: 212 8086000

Πηγή: skai.gr

