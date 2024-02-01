Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Mήπως έχετε πάθει burnout; Ειδικά αιματολογικά check up από τα Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot για όλο το Φεβρουάριο

Το σύνδρομο Burnout είναι μια κατάσταση συναισθηματικής, σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, η οποία προκαλείται από υπερβολικό και παρατεταμένο στρες, κυρίως λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας. 

healthspot

Τα Διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot παρέχουν σε προνομιακή τιμή ένα ολοκληρωμένο πακέτο ελέγχου της κόπωσης, της ατονίας αλλά και των κενών μνήμης που δυσκολεύουν την καθημερινότητα σας. Συγκεκριμένα προσφέρουν:

Check up για κόπωση και ατονία στα 35€ . 

Περιλαμβάνει:

• Γενική Αίματος
• Σάκχαρο
• Φερριτίνη
• Κάλιο
• Νάτριο
• Ασβέστιο
• TSH   

Check up για κενά μνήμης στα 59€. 

Περιλαμβάνει:

• Βιταμίνη Α
• Βιταμίνη Β12
• Βιταμίνη C
• Φυλλικό Οξύ

Η προσφορά ισχύει έως 29/02/2024
Τηλ. επικοινωνίας: 212 8086000

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark