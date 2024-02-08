ΕΟΔΥ: 32 θάνατοι, 45 σε ΜΕΘ με κορωνοϊό - 9 σοβαρά κρούσματα, 3 νεκροί με γρίπη

Μείωση παρουσιάζουν όλοι οι δείκτες για SARS-CoV2, ενώ η γρίπη παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ κατεγράφησαν 9 νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 3 νέοι θάνατοι.

Ειδικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρεται:

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των εισαγωγών (n=439) παρουσίασε μείωση 58% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=1.057) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=964).

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=2) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=29) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=33). Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 45.

Καταγράφηκαν 32 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (εύρος 48-94 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=97) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=120).

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η JN.1 (66%) ακολουθούμενη από την EG.5 (19%) (προσωρινά δεδομένα).

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 7 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και εμφάνισε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 9 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν 3 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν νοσηλευθεί 104 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 36 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 282 στελέχη τύπου Α. Τα 264 (94%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 18 (6%) στον υπότυπο Α(Η3).

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

H θετικότητα RSV παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

