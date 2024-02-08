Ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, κατέγραψαν εντός του έτους 2023, αύξηση στον αριθμό των περιστατικών διεισδυτικής λοίμωξης από στρεπτόκοκκο της ομάδας Α (iGAS) ιδιαίτερα σε παιδιά ηλικίας κάτω των δέκα ετών.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης νοσημάτων εκτίμησε ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, δεδομένου ότι η αύξηση των περιστατικών iGAS είναι σχετικά μικρή.

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων iGAS διεθνώς, ο ΕΟΔΥ έχει ενημερώσει τις Υπηρεσίες Υγείας της χώρας μας να δηλώνουν όλα τα περιστατικά iGAS.

Από την αρχή του έτους 2023 και μέχρι σήμερα, έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ ενενήντα τέσσερα (94) περιστατικά με λοίμωξη από διεισδυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α σε παιδιά και ενήλικες.

Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνονται και είκοσι τρεις (23) θάνατοι, εκ των οποίων έντεκα (11) σε παιδιά ηλικίας κάτω των δέκα ετών. Πρόσφατα καταγράφηκαν δυο περιστατικά διεισδυτικής νόσου από στρεπτόκοκκο της ομάδας Α εκ των οποίων το ένα κατέληξε, στην ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος της ομάδας Α (GAS) είναι η συνηθέστερη αιτία βακτηριακής φαρυγγίτιδας σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενώ μπορεί να εμφανιστεί αρχικά, με μη ειδικά συμπτώματα (πυρετό, γενική κόπωση, απώλεια όρεξης), στη συνέχεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και απειλητική για τη ζωή διεισδυτική λοίμωξη. Η συχνότητα εμφάνισης της φαρυγγίτιδας από GAS συνήθως κορυφώνεται κατά τους χειμερινούς μήνες και τις αρχές της άνοιξης και συχνά αναφέρονται συρροές κρουσμάτων σε νηπιαγωγεία και σχολεία. Ο εργαστηριακός έλεγχος πραγματοποιείται με την ταχεία ανίχνευση αντιγόνου του πυογόνου στρεπτοκόκκου στο φάρυγγα (strep test) και με καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος που συστήνεται να λαμβάνονται από επαγγελματία υγείας. Τα παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις όπως η γρίπη, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν λοίμωξη από iGAS.

Η έγκαιρη αναγνώριση της λοίμωξης από iGAS και η άμεση έναρξη αντιμικροβιακής και υποστηρικτικής θεραπείας για τα παιδιά που νοσούν είναι εξαιρετικά σημαντική για την αίσια έκβαση της νόσου. Επίσης, θα πρέπει να εντοπίζονται οι στενές επαφές των περιπτώσεων iGAS στο οικιακό και σχολικό περιβάλλον, να εκτιμάται η κατάστασή τους και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες με χορήγηση προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής όπου ενδείκνυται.

Για την ολοκληρωμένη και επιτυχή διαχείριση των περιστατικών iGAS απαιτείται η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας καθώς και των εμπλεκομένων φορέων.

Πηγή: skai.gr

