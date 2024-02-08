Γαλλία: Χωρίς lockdown και εμβόλια οι θάνατοι από κορωνοϊό θα ήταν υπερδιπλάσιοι

Χωρίς το πρώτο lockdown και στη συνέχεια τους εμβολιασμούς ο αριθμός των θανάτων στη Γαλλία εξαιτίας της Covid-19 μεταξύ Μαρτίου του 2020 και Οκτωβρίου του 2021 θα ήταν υπερδιπλάσιος.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2024 στο περιοδικό Epidemics.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, το πρώτο lockdown μείωσε τον αριθμό των νέων μολύνσεων στη Γαλλία κατά 84%, ενώ όσον αφορά τα εμβόλια, απέτρεψαν 159.000 θανάτους από το τέλος του 2020, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα σκευάσματα με βάση το RNA, έως και τον Οκτώβριο του 2021. Χωρίς αυτά, η θνησιμότητα που συνδέεται με την επιδημία θα είχε επομένως υπερδιπλασιαστεί, αφού η Covid-19 σκότωσε 116.000 ανθρώπους την ίδια περίοδο.

Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης «τη σημασία της ταχείας λήψης αποφάσεων σε περίπτωση αναδυόμενης επιδημίας με εκθετική διάχυση», ανέφερε σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους ο Ροντόλφ Τιμπό, από το Πανεπιστήμιο του Μπορντό, ο οποίος συντόνισε τη μελέτη, επισημαίνοντας πως αν ο πρώτος περιορισμός είχε τεθεί σε ισχύ στις 10 Μαρτίου αντί για τις 17 Μαρτίου 2020, όταν το πρώτο κύμα σάρωνε τη Γαλλία, θα είχαν σωθεί από 13.000 έως 26.000 ζωές.

Ανέφερε τέλος ότι το πρώτο lockdown ήταν το πιο αποτελεσματικό μειώνοντας τη μετάδοση κατά 84%, ενώ το δεύτερο την επιβράδυνε κατά 74%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

