ΕΟΔΥ: 12 θάνατοι από covid-19 και 22 διασωληνωμένοι

Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζεται η δραστηριότητα της γρίπης στην κοινότητα και την εβδομάδα (26 Φεβρουαρίου-3 Μαρτίου), καταγράφηκαν 3 νέα κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕ και 2 νέοι θάνατοι. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ όλοι οι δείκτες του SARS-CoV2 καταγράφουν μείωση.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των εισαγωγών (n=208) παρουσίασε μείωση 44% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=371) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=925).

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=1) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=5) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=33). Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 22.

Καταγράφηκαν 12 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 86,5 έτη (εύρος 70-93 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=30) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=96).

H συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 παραμένει η JN.1 (>75% κατά τις τελευταίες εβδομάδες), ακολουθούμενη από την BA.2.86 (βάσει τελευταίων διαθέσιμων δεδομένων).

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 και στις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και εμφάνισε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η θετικότητα των δειγμάτων SARI παρουσίασε επίσης μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 3 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 2 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά 1 σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν νοσηλευθεί 132 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 60 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Έχουν τυποποιηθεί 596 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 515 (86%) ήταν τύπου Α και 81 (14%) τύπου Β. Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 482 στελέχη τύπου Α. Τα 447 (93%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1) pdm09 και τα 35 (7%) στον υπότυπο Α(Η3).

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

H θετικότητα RSV παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στην κοινότητα (δίκτυο Sentinel ΠΦΥ) και μείωση στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.