ΕΟΔΥ: 49 διασωληνωμένοι , 63 θάνατοι από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα

Αύξηση καταγράφουν οι θάνατοι από covid-19 ενώ όλοι οι υπόλοιποι δείκτες παρουσιάζουν μείωση, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 23-29 Οκτωβρίου για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (SARS-CoV-2, ιοί γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV)

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19: Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός των εισαγωγών (n=903) παρουσίασε μείωση 9% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022. Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=13) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=22) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 49. Καταγράφηκαν 63 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 83 έτη (εύρος 61-99 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=54) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022.

Την εβδομάδα 23-29 Οκτωβρίου η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η XBB.1.5 (44%), ακολουθούμενη από την EG.5 (23%) και την ΧΒΒ.1.16 (20%).

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά 96 θετικά δείγματα της υπο-παραλλαγής BA.2.86, με ημερομηνίες λήψης δείγματος από 05 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV-2 σε 3 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω του 10% (sentinel). Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, συνολικά έχουν νοσηλευθεί 3 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 2 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν καταγραφεί 10 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκομειακά δείγματα), και συγκεκριμένα τα 9 (90%) ήταν τύπου Α και ένα (10%) τύπου Β. Τα στελέχη τύπου Α ανήκαν όλα στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου): Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα

Πηγή: skai.gr

