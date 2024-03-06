Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση παθολογικών περιστατικών 24/7 στο Μetropolitan General

Κάποια συμπτώματα χρήζουν άμεσης επίσκεψης σε παθολόγο, ο οποίος είτε θα δώσει λύση στο πρόβλημα, είτε θα κατευθύνει τον ασθενή αναλόγως. Συμπτώματα όπως αυτά μπορεί να είναι η δύσπνοια, η αδυναμία, ο πυρετός, η ταχυκαρδία, η σύγχυση, τα οιδήματα στα κάτω άκρα, η δυσαρθρία (διαταραχή άρθρωσης), η εμμένουσα υπέρταση.

Με τη διενέργεια όλων των απαραίτητων εξετάσεων και την κλινική εκτίμηση του παθολόγου, επιλέγεται η κατάλληλη θεραπευτική μέθοδος. Ιδιαίτερα για τη διάγνωση κακοηθειών, η παθολογική εξέταση είναι το πρώτο και βασικό βήμα για τον έγκαιρο εντοπισμό και πρόγνωση της νόσου.

Ο παθολόγος αποτελεί το γιατρό «πρώτης επιλογής» καθώς είναι αυτός που έχει τη σφαιρική γνώση του περιστατικού προσεγγίζοντας ολιστικά την πάθηση. Είναι αυτός που θα αξιολογήσει τα εργαστηριακά ευρήματα και θα παραπέμψει τον ασθενή, εάν χρειαστεί, σε άλλες ειδικότητες. Καθοριστικός είναι ο ρόλος του και στο πεδίο της πρόληψης καθώς είναι ο πρώτος γιατρός που θα απευθυνθούμε για τον προληπτικό έλεγχο.

Πλήρως οργανωμένος Παθολογικός Τομέας στο Metropolitan General

Το Παθολογικό Τμήμα του θεραπευτηρίου Metropolitan General αποτελεί ένα δυναμικό τμήμα με πολυδιάστατη δραστηριότητα, από τα πιο νευραλγικά της Κλινικής καθώς διαχειρίζεται μεγάλο όγκο περιστατικών ετησίως. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών στο πεδίο της εσωτερικής Παθολογίας (Internal Medicine), στο πλαίσιο της οποίας παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και μη χειρουργικής θεραπείας νοσημάτων στους ενήλικες.

Στο Τμήμα αντιμετωπίζονται όλα τα νοσήματα της εσωτερικής Παθολογίας τα λοιμώδη νοσήματα και οι μεταβολικές διαταραχές, με τη βοήθεια των σύγχρονων υποδομών και του ιατροτεχνολογικoύ εξοπλισμού αιχμής που διαθέτει το Metropolitan General.

Στελεχώνεται από ιατρούς υψηλής κατάρτισης και μακροχρόνιας νοσοκομειακής εμπειρίας που είναι σε θέση να διαχειρίζονται σύνθετα και πολυπαραγοντικά περιστατικά σε επίπεδο οξέων και χρόνιων καταστάσεων. Παράλληλα, ενισχύεται από άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή νοσηλεία και φροντίδα του ασθενούς 24/7.

Το Παθολογικό Tμήμα απαρτίζεται από Παθολογικές Κλινικές, Διαβητολογική Κλινική, Λοιμωξιολογική Κλινική και Παθολογικό Εξωτερικό ιατρείο.

Το επιστημονικό έργο του Τμήματος υποστηρίζεται από τα Διαγνωστικά και Απεικονιστικά Εργαστήρια τoυ Metropolitan General, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Κλινικής.

Το Metropolitan General είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πλήρως εξοπλισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, μέλος του Hellenic Healthcare Group. Διαθέτει 226 κλίνες, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) δυναμικότητας 10 κλινών, 13 πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Εξωτερικά Ιατρεία όλων των ειδικοτήτων και Διαγνωστικά και Απεικονιστικά Εργαστήρια, με διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας. Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.

