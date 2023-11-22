Σχέδιο ώστε οι νέοι γιατροί να εχουν περισσότερα κίνητρα, οικονομικά καθώς και καλύτερο μονοπάτι καριέρας μεσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας επεξεργάζεται η κυβέρνηση όπως τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 η αναπληρώτρια υπουργός Yγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η ίδια παραδέχθηκε οτι μέχρι σήμερα δεν έχουμε πλαίσιο εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπως θα έπρεπε.

Επεσήμανε οτι το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει αναβάθμιση του αγροτικού γιατρού, επέκταση του δικτύου τηλεϊατρικής και καθιέρωση του προσωπικού γιατρού που δεν αντικαθιστά τον παθολόγο, αλλά, όπως είπε αποτελεί τον πλοηγό μεσα στο σύστημα υγείας.

Η κ. Αγαπηδάκη δήλωσε ότι «η βασική προσέγγιση του σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας τα επόμενα χρόνια είναι να πηγαίνουμε εμείς στον πολίτη και να μην περιμένουμε να πάει ο πολίτης στις υπηρεσίες υγείας» και πρόσθεσε: «επίσης, με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) να έχουμε την δυνατότητα να χορηγούμε ενέσιμες θεραπείες στην κοινότητα, για να μην χρειάζεται ο κόσμος να ταλαιπωρείται στα νοσοκομεία, κατι που γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.