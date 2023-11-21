Η Covid-19 εξακολουθεί να συνιστά απειλή, προειδοποίησε σήμερα Τρίτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας που σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και γονάτισε την παγκόσμια οικονομία.

«Αυτός ο ιός, ο SARS-CoV-2, κυκλοφορεί επί του παρόντος σε όλες τις χώρες και εξακολουθεί να συνιστά απειλή» ανέφερε η επιδημιολόγος Μαρία Βαν Κέρκοβ που είναι υπεύθυνη της τεχνικής ομάδας του ΠΟΥ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση επιδημιών και πανδημιών. «Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, γιατί ο ιός κυκλοφορεί, εξελίσσεται και μεταλλάσσεται», τόνισε στη διάρκεια ενημέρωσης του κοινού μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Στην παρούσα φάση, τρεις υποπαραλλαγές του κορωνοϊού που προκαλεί την Covid-19 (η XBB.1.5 [η λεγόμενη «Κράκεν»], η XXB.1.16 και η EG.5) βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ειδικών. Μια τέταρτη, η ΒΑ.2.86 αναμένεται να προστεθεί, παρότι δεν έχει αναφερθεί ότι προκαλεί αυξημένη σοβαρότητα της νόσου.

«Έχουμε διαπιστώσει αργή αλλά σταθερή αύξηση των κρουσμάτων ανά τον κόσμο», σημείωσε η Μαρία Βαν Κέρκοβ.

Αντιμέτωπος με την πανδημία Covid-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία στις 30 Ιανουαρίου 2020, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, που τελικά ήρθη στις 5 Μαΐου 2023.

Πέραν των άμεσων συμπτωμάτων Covid-19, ο ΠΟΥ δεν έχει κρύψει την ανησυχία του για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που προκαλεί η νόσος, το λεγόμενο σύνδρομο long Covid.

«Έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 μειώνει τον κίνδυνο» μακροχρόνιων επιπτώσεων, δήλωσε η Μαρία Βαν Κέρκοβ. Ανέφερε ότι περίπου 13,5 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων για την Covid-19 έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως από τα τέλη του 2020, προτρέποντας τους πολίτες στο βόρειο ημισφαίριο – όπου ο χειμώνας είναι προ των πυλών – να εμβολιαστούν κατά της γρίπης και της νόσου που προκαλεί ο κορωνοϊός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.