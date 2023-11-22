MINI IVF… η χρυσή εναλλακτική στην εξωσωματική γονιμοποίηση

MINI IVF ή σωστότερα Mini Stimulation IVF (Εξωσωματική με Ελάχιστη Διέγερση) είναι η διέγερση των ωοθηκών στo πλαίσιo εξωσωματικής γονιμοποίησης ή κατάψυξης ωαρίων χρησιμοποιώντας ελάχιστη ποσότητα φαρμάκων, κατά κύριο λόγο χαπιών ή και ενέσιμων.



Η διέγερση των ωοθηκών είναι βασικό στάδιο στη θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης ή της κρυοσυντήρησης ωαρίων. Στην Κλασική Εξωσωματική η διέγερση γίνεται με τη χρήση μεγάλης ποσότητας ενέσιμων φαρμάκων προκειμένου να συλλέξουμε ιδανικά 10-15 ωάρια. Αρκετές φορές, και ανάλογα πάντα με την ηλικία και την κατάσταση των ωοθηκών της γυναίκας, τα φάρμακα διεγείρουν και κάποια ωάρια τα οποία δεν έχουν την ίδια δυναμική, με αποτέλεσμα τα ώριμα ωάρια να είναι λιγότερα.



Επιπλέον, η χρήση φαρμάκων πολλές φορές προκαλεί συμπτώματα στις γυναίκες (πόνο, φούσκωμα, δυσφορία) ή σπάνια και παρενέργειες, όπως η υπερδιέγερση των ωοθηκών. Τέλος, αυξάνει και το κόστος της θεραπείας, επειδή τα ενέσιμα φάρμακα είναι ακριβότερα. Στον αντίποδα είναι ο Φυσικός Κύκλος, στον οποίο προσπαθούμε να συλλέξουμε το μοναδικό ωάριο που βγάζει η γυναίκα στον κύκλο της χωρίς τη χρήση φαρμάκων. Αυτό, όμως, συνεπάγεται συνήθως περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί μια εγκυμοσύνη.



Η Mini IVF αποτελεί σε αρκετές περιπτώσεις τη χρυσή εναλλακτική. Σε αυτή χρησιμοποιούμε για τη διέγερση των ωοθηκών την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκων με σκοπό τη συλλογή 2-5 ωαρίων, τα οποία συνήθως είναι αναλογικά καλύτερης ποιότητας. Τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα είναι κατά κύριο λόγο χάπια με προσθήκη, κάποιες φορές για λίγες μέρες, μικρής ποσότητας ενέσιμων φαρμάκων. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες επιβαρύνονται πολύ λιγότερο, η δε θεραπεία είναι πολύ πιο εύκολη και χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα. Με τη Mini IVF συνήθως καταφέρνουμε να φτάσουμε από την πρώτη προσπάθεια σε μία εμβρυομεταφορά με καλά έμβρυα. Από την άλλη πλευρά είναι μικρότερη η πιθανότητα να μπορέσουμε από την ίδια προσπάθεια να έχουμε μετά την εμβρυομεταφορά και έμβρυα κατάλληλα για κατάψυξη.



Είναι ιδανική επιλογή για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας ή με ωοθηκική ανεπάρκεια στις οποίες η χρήση μεγάλης ποσότητας ενέσιμων φαρμάκων δε πρόκειται ούτως ή άλλως να δώσει μεγάλο αριθμό ωαρίων, όπως και για αυτές που απέτυχαν να συλλέξουν πολλά ωάρια με κλασική διέγερση σε προηγούμενες προσπάθειες.



Επίσης, για γυναίκες που έχουν ιατρική αντένδειξη ή που δεν επιθυμούν οι ίδιες να πάρουν ενέσιμα φάρμακα εξωσωματικής. Αποτελεί, επίσης, πολύ καλή εναλλακτική για ζευγάρια που δεν επιθυμούν να μεταφέρουν πολλά έμβρυα είτε για να αποφύγουν μία πολύδυμη κύηση, είτε επειδή προσπαθούν για δεύτερο ή τρίτο παιδί, οπότε δεν ενδιαφέρονται να έχουν περίσσεια εμβρύων κατάλληλα για κατάψυξη μετά την εμβρυομεταφορά. Τέλος, λόγω του μικρού κόστους της θεραπείας είναι μία πολύ καλή επιλογή για τις περιπτώσεις εκείνες που οι ασθενείς επιβαρύνονται μόνες τους το κόστος των φαρμάκων.

Πηγή: skai.gr

