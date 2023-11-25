Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται «τρεις νίκες» στο διεθνές μέτωπο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του πρέπει να πετύχει τρεις βασικές «νίκες» στο εξωτερικό: την έγκριση μεγάλων πακέτων βοήθειας από τις ΗΠΑ και την ΕΕ και την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Ουκρανίας στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

Είκοσι μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αρχίσει να επικρατεί κούραση στις σχέσεις της Δύσης με το Κίεβο, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παροχή στρατιωτικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας από τους Δυτικούς συμμάχους του.

«Χρειαζόμαστε τρεις νίκες. Η πρώτη είναι η νίκη στο αμερικανικό Κογκρέσο. Είναι μια πρόκληση, δεν είναι εύκολο, αλλά η Ουκρανία κάνει τα πάντα», τόνισε ο Ζελένσκι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε τον προηγούμενο μήνα από το Κογκρέσο να εγκρίνει βοήθεια ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Κίεβο, αλλά η βοήθεια αυτή δεν περιελήφθη στον νομοσχέδιο που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό εγείρει ανησυχίες ότι ενδέχεται να μην γίνει δεκτό.

Ομάδα των Ρεπουμπλικάνων είναι αντίθετη στην αποστολή νέας βοήθειας στην Ουκρανία, καθώς εκτιμά ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δαπανηθούν για τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Ωστόσο η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών εξακολουθούν να στηρίζουν την παροχή βοήθειας στο Κίεβο.

«Το δεύτερο είναι ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από την ΕΕ για το πακέτο των 50 δισεκ. ευρώ», επεσήμανε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στη βοήθεια που έχει ανακοινώσει το μπλοκ, αλλά δεν έχει εγκριθεί, αφού προς το παρόν η Ουγγαρία εκφράζει την αντίθεσή της.

«Και το τρίτο είναι να ξεκινήσουμε διάλογο για τη μελλοντική μας ένταξη», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το Κίεβο ελπίζει οι ηγέτες των ΕΕ να συμφωνήσουν κατά τη σύνοδο κορυφής τους στις 14 και 15 Δεκεμβρίου να ξεκινήσει επισήμως η μακρά διαδικασία των διαπραγματεύσεων με στόχο την ένταξη της Ουκρανίας στο μπλοκ, κάτι που, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα είναι καλό για να αναπτερωθεί το ηθικό των Ουκρανών.

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Λετονό πρόεδρο Έντγκαρς Ρίνκεβιτς, ο οποίος δήλωσε πεπεισμένος ότι θα εγκριθεί το νέο πακέτο βοήθειας της ΕΕ, αν και πρόσθεσε ότι ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος καιρός από όσος αναμενόταν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

